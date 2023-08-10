«Не викидайте шкірки дині»: травниця про цілющі властивості найкориснішого літнього фрукта

На Сході говорять, що диня надає волоссю здорового блиску, робить очі молодими, губи свіжими, бажання сильними, спроможності реальними, чоловіків бажаними, а жінок прекрасними. А ще диня допомагає схуднути. Диню завжди подавали на десерт. Зазвичай свіжу. Однак смакує багатьом і в’ялена, і сушена. На відміну від кавуна диня може достигати вже зібрана, під час зберігання. В’ялена чи сушена диня за своїми якостями не поступаються свіжій. А щодо лікувальних властивостей, то їх навіть важко перерахувати, пише українська травниця Наталя Земна.

«Диня лікує і дорослих, і дітей од недокрів’я. Лікує подагру. Допомагає вивести із організму уратні солі — тобто, солі сечової кислоти. Цей фрукт позитивно впливає на нирки, лікує сечокам’яну хворобу. Корисний він у разі захворювань серцево-судинної системи: і склерозу, і коли порушений кровообіг, болить серце чи виникає серцева аритмія.

Людям дратівливим, знервованим треба давати чимало дині. Адже вона заспокійливо діє на центральну нервову систему. Окрім того усуває шум у голові та вухах, оскільки лікує склероз судин головного мозку, виводить холестерин із організму. Цей плід налагоджує функцію печінки, сприяє циркуляції жовчі. Отже профілактично лікує жовчнокам'яну хворобу".

Коли лікуєтеся динею, то, додає вона, треба їсти її по 200−250 грамів кожні дві години. Якщо у когось добрий апетит на диню, то лікувальний сеанс можна проводити через годину-півтори.

«Не викидайте шкірок дині. Додавайте їх до компоту, чаю — ці напої стануть ще духмянішими і водночас сечогінними, також виводитимуть надлишки антибіотиків із організму.

Ні в якому разі не викидайте насіння дині.

Висушіть його, змеліть на кавомолці. Таке борошно допоможе розсмоктати рубці після операцій, опіків, інших травм. Для цього борошно запарити окропом і теплим накладати на рубці. Борошно насіння дині лікує імпотенцію. З’їдати треба по одній чайній ложці такого борошна чотири рази на день через годину після вживання їжі (вранці натщесерце з’їсти чайну ложку цього борошна, четвертий раз — увечері перед сном).

Однак хворим на цукровий діабет такими делікатесами захоплюватися не можна".

Не треба забувати, що диня гарний «косметолог». Маска з дині — це одна із найстародавніших масок для шкіри обличчя. Допоможе й жінкам, у яких є пігментні плями на обличчі.

Помити обличчя теплою водою і нанести на шкіру обличчя натерту диню. Полежати десять-п'ятнадцять хвилин, згадати щось приємне, щоб на душі було сонячно, на серці приємно і через п’ятнадцять хвилин змити маску теплою водою, потім прохолодною. Нанести живильний крем, а найкраще — вершки. Шкіра відбілюється, стає еластичною і довго не старіє.

А ще з дині можна приготувати неймовірно смачне морозиво.

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