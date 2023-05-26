Можете купувати бікіні: названо дієту, яка допоможе кардинально скинути зайву вагу до літа

Чим ближче літо, тим більше українок намагаються якнайшвидше скинути зайву вагу за допомогою «новомодної» дієти.

Водночас на Заході все більшої популярності набуває дієта, автором якої стала арабська нутриціологиня Синтія Аль-Хадж. Вона запропонувала кавуново-динну дієту, пише видання health.

Ця дієта відома як найздоровіша, оскільки сприяє очищенню організму від токсинів й одночасно допомагає схуднути.

Як відомо, кавун містить харчові волокна та воду, на додаток до необхідних поживних речовин, таких як вітамін С, бета-каротин, вітаміни групи В (вітаміни В1 та В6), лікопін, калій та магній.

Що стосується дині, то вона має багато корисних властивостей для здоров'я. Диня характеризується низькою калорійністю, тому її можна вживати для харчування в рамках дієти. Також вона багата багатьма важливими здоров'ю поживними речовинами.

Тим, хто переходить на дієту від Синтії Аль-Хадж, слід знати, що:

— Кавун містить велику кількість калію, який підтримує рівень кальцію в крові та контролює артеріальний тиск.

— Вітамін А та магній, що містяться в кавуні, зміцнюють кістки та м'язи.

— В кавуні високий вміст антиоксиданту лікопіну, який покращує здоров'я ясен та збільшує утворення гемоглобіну.

— Здатний придушити напади голоду, оскільки кавун чудово насичує і надовго залишає шлунок повним.

— Кавун зменшує виразку шлунка та діє заспокійливо. Ця ягода також зменшує кислотність, якщо вживати її у помірних кількостях.

- Кавуново-динна дієта дуже корисна для очищення організму, допомагає виводити токсини з організму та очищає кишківник.

Фахівець також впевнена, що диня має багато корисних властивостей для здоров'я й має низьку калорійність, тому її можна спокійно включати до раціону.

Раніше ми розповідали, чим корисне та небезпечне сироїдіння, а також скільки існує основних різновидів сироїдіння.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram