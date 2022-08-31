Ароматне морозиво з дині: неперевершені ласощі для перших днів вересня

Попри те, що метеорологи пророкують зниження температури, спекотних днів у вересні буде ще чимало. Тому рецепт, який пропонує oksana_foodblogger, встигне порадувати як дітей, так і їхніх мам.

Тим більше що готувати таке морозиво нескладно.

Інгредієнти :

диня -2 кільця

вершки 33−35%-150мл

згущене молоко-¼ банки



Спосіб приготування:

З кільця дині вирізати м'якуш та подрібнити половину блендером. Вершки збити до піків, додати згущене молоко, пюре дині й перемішати. Тарілку застелити харчовою плівкою, кільце дині проткнути паличками. Залити морозиво та відправити у морозилку щонайменше на 4 години. Готове морозиво нарізати гарячим ножем. Подивитися цю публікацію в Instagram A post shared by Домашні рецепти (@oksana_foodblogger)

Нагадаємо, ресторатор Володимир Ярославський розповів, як приготувати домашній пломбір. А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт бананово-виноградного морозива.

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