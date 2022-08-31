Ароматне морозиво з дині: неперевершені ласощі для перших днів вересня
Попри те, що метеорологи пророкують зниження температури, спекотних днів у вересні буде ще чимало. Тому рецепт, який пропонує oksana_foodblogger, встигне порадувати як дітей, так і їхніх мам.
Тим більше що готувати таке морозиво нескладно.
Інгредієнти :
диня -2 кільця
вершки 33−35%-150мл
згущене молоко-¼ банки
Спосіб приготування:
З кільця дині вирізати м'якуш та подрібнити половину блендером.
Вершки збити до піків, додати згущене молоко, пюре дині й перемішати.
Тарілку застелити харчовою плівкою, кільце дині проткнути паличками.
Залити морозиво та відправити у морозилку щонайменше на 4 години.
Готове морозиво нарізати гарячим ножем.
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