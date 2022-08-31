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Ароматне морозиво з дині: неперевершені ласощі для перших днів вересня

19:50 31 серпня 2022
морозиво

Попри те, що метеорологи пророкують зниження температури, спекотних днів у вересні буде ще чимало. Тому рецепт, який пропонує oksana_foodblogger, встигне порадувати як дітей, так і їхніх мам.

Тим більше що готувати таке морозиво нескладно.

Інгредієнти :
диня -2 кільця
вершки 33−35%-150мл
згущене молоко-¼ банки

Спосіб приготування:
З кільця дині вирізати м'якуш та подрібнити половину блендером.

Вершки збити до піків, додати згущене молоко, пюре дині й перемішати.

Тарілку застелити харчовою плівкою, кільце дині проткнути паличками.

Залити морозиво та відправити у морозилку щонайменше на 4 години.

Готове морозиво нарізати гарячим ножем.

Нагадаємо, ресторатор Володимир Ярославський розповів, як приготувати домашній пломбір. А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт бананово-виноградного морозива.

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