Гробових не чекайте: на Херсонщині військові рф спалюють тіла своїх загиблих в мобільних крематоріях

Керівництво російських окупаційних військ дало розпорядження задіяти мобільні крематорії для утилізації тіл загиблих загарбників. Це пов'язано з бажанням приховати реальні втрати особового складу під час наступальних дій ЗСУ.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців.

Їх доставляють на звичайних вантажних автомобілях постійно, що підтверджують місцеві мешканці

Крім того, за даними ГУР, загиблих із Херсонського напрямку доправляють до моргу Чаплинської районної лікарні. Там же здійснюється і їх захоронення на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

«Гине дуже багато ворожих бійців. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні», — констатувала заступниця міністра.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, втрати армії рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 252 тисячі осіб. І це лише підтверджені дані.

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