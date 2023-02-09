Окупанти намагаються приховати величезні втрати, тому облаштували під Запоріжжям мобільний крематорій, — Генштаб

Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони збили 3 безпілотники противника: 2 типу «Орлан-10» та 1 — «Оріон».

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління противника, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони росіян.

Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховання кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» у місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Нагадаємо, за 350 днів війни російські загарбники втратили в Україні вже понад 135 тисяч своїх військових й десятки тисяч військової техніки.

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