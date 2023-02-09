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Україна

Окупанти намагаються приховати величезні втрати, тому облаштували під Запоріжжям мобільний крематорій, — Генштаб

18:58 9 лютого 2023
військовий

Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони збили 3 безпілотники противника: 2 типу «Орлан-10» та 1 — «Оріон».

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління противника, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони росіян.

Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховання кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» у місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Нагадаємо, за 350 днів війни російські загарбники втратили в Україні вже понад 135 тисяч своїх військових й десятки тисяч військової техніки.

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