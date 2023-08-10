Генпрокурор Костін, чия дочка скаржиться на життя в Європі, зробив нуль для екстрадиції з ЄС російських воєнних злочинців, — Сазонов

Дочка генерального прокурора України Андрія Костіна Анастасія Костіна живе в Європі, де в цей же час переховуються російські воєнні злочинці, яких Офіс генпрокурора так і не екстрадував. Про це у фейсбуці написав політичний експерт, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов.

«Настю Костіну за$бала Шотландія і Фінляндія. А нас за$бали вони — діти чиновників. Закордонні подорожі, елітний відпочинок, нерухомість у Європі… В цій історії мене обурює два моменти. Масштаб проблем із совістю і гроші. Спитав би, за чий кошт Настя живе у європейських столицях, враховуючи, що з відомого нам досвіду роботи в неї тільки помічниця депутата? Але не спитаю, бо знаю — за папкін, тобто за наш із вами», — написав Сазонов.

Він нагадав, що у сусідній із Шотландією Норвегії переховується один з командирів російської ПВК «Вагнер» Андрєй Мєдвєдєв. У Франції отримав притулок колишній російський десантник Павєл Філатьєв, який підозрюється у скоєнні воєнних злочинів. Обидва терористи воювали проти України і не понесли за це жодної відповідальності.

«Якщо не помиляюсь, Офіс генпрокурора так і не подав запити на їх екстрадицію в Україну. Тобто зробив нуль для покарання вбивць. Костіну не страшно, що ці тварини одними європейськими вуличками із Настею ходять?» — заявив військовий.

Нагадаємо, скандал навколо Анастасії Костіної виник після публікації нею селфі із написом «Меня за**ала эта Шотландия Финляндия. Хочу домой в Монако». Судячи з фотографій в інстаграмі, під час повномасштабної війни дівчина живе в найдорожчих містах Європи, а в Україні востаннє була в листопаді 2022 року.

Телеграм-канал «Слон» звернув увагу, що акаунт Анастасія Костіна веде двома мовами — англійською і російською. Вона не зробила жодного допису про війну чи ракетні обстріли її рідної Одеси.

Після скандалу дівчина заявила, що поїхала у Європу до хлопця, назвала свого батька «бідним» у порівнянні з попередниками та заявила, що не має майна чи брендових сумок. Натомість на одному з опублікованих нею фото вона позує з сумочкою Balmain вартістю близько € 1300.

Анастасія Костіна з брендовою сумкою, яких «в неї немає». Фото: телеграм-канал «Слон»

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