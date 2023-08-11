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На одному з найбільших у ЄС зерносховищ спалахнула потужна пожежа

10:40 11 серпня 2023
Пожежа на зерновому терміналі Ла-Палліс у порту Ла-Рошель

7 серпня, в районі турецького порту Деріндже, найважливішому пункті «зернового коридору», стався потужний вибух. А через три дні, 10 серпня, французькі пожежники гасили величезну пожежу на зернових елеваторах у порту Ла-Рошель. Це один із найбільших терміналів експорту зерна не тільки у Франції, а й у всьому Євросоюзі.

Пожежа почалася на конвеєрній стрічці близько 08:00 ранку за місцевим часом і швидко поширилася на чотири зерносховища, якими управляє компанія SICA Atlantique. Її співробітників, а також працівників інших компаній, чиї офіси і склади розташовані в порту, було евакуйовано.

На щастя, пожежу було локалізовано. Вогонь не дістався до відсіків, у яких зберігається зерно.

Про постраждалих не повідомляють. А ось судноплавство в Ла-Рошелі було порушено.

Франція є найбільшим виробником зерна в ЄС, а зерновий термінал у Ла-Рошелі, відомий як Ла-Палліс, вважається важливим експортним ринком, оскільки обслуговує великі судна типу «панамакс» (клас морських суден, котрі можуть проходити шлюзами Панамського каналу — Авт.).

У порту розпочато розслідування, метою якого є встановлення причин загоряння.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ердоган звинуватив Захід у краху зернової угоди.

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