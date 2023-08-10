Послухався путіна: Ердоган звинуватив Захід у краху зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається сприяти відновленню зернової угоди в «розширеному форматі». При цьому він підкреслив, що під час нещодавньої телефонної розмови з володимиром путіним у нього була можливість дізнатися «з перших рук» про вимоги росії та її очікування від зернової ініціативи. Анкара і Москва, сказав Ердоган, поділяють думку про необхідність у поставках зерна в Африку.

Переговори тривають, зазначив турецький лідер, однак реалізація угоди залежить від того, «чи виконають західні країни свої обіцянки».

«На жаль, у попередній період дії угоди принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків для того, щоб позитивна атмосфера, створена Чорноморською ініціативою, переросла в припинення вогню, а потім і в довгострокове перемир'я», — стверджує Ердоган.

При цьому, дорікаючи Заходу, президент Туреччини не сказав, які конкретні вимоги висунув йому путін. Ердоган лише заявив, що взяв їх до відома.

Раніше Москва звинувачувала Захід у тому, що частина зернової угоди не виконується, а саме, російські добрива не вивозяться в рамках цієї угоди. Також Кремль стверджував, що українське зерно осідає в сховищах у Західній Європі, а не вирушає в Африку, що теж є порушенням угоди.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що прогримів вибух у турецькому порту Деріндже — найважливішому пункті «зернового коридору».

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