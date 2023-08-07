У понеділок, 7 серпня, в районі турецького порту Деріндже в провінції Коджаелі стався потужний вибух. Гуркіт було чутно за кілька кілометрів. Над портом піднялася величезна хмара диму та пилу. Пізніше місцева влада заявила, що НП сталася в районі портового елеватора.

Вибух стався у силосній вежі під час завантаження судна зерном. Пошкодження отримали два силосні корпуси, повідомляє «Анадолу».

Губернатор Коджаелі Седдар Явуз заявив, що загиблих немає. Постраждали 10 людей. Четверо з них були госпіталізовані. Решта отримала медичну допомогу на місці. Явуз зазначив, що судам у порту нічого не загрожує. Пожежу, яка почалася після вибуху, вдалося швидко загасити.

«Хочу заявити, що під завалами зараз нікого немає. За оцінкою експертів, вибух був спричинений стиском пшеничного пилу. Таке буває. Зараз з'ясовуємо, хто несе за це відповідальність», — наголосив губернатор. При цьому він додав, що вибух мав локальний характер.

Нагадаємо, Деріндже протягом дії так званої зернової угоди відігравав важливу роль. До цього порту спочатку прямували судна з українським зерном для перевірки вантажу.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 7 серпня, що його країна готова переглянути підходи до зернової угоди з росією та знову запропонувати своє посередництво, як він висловився, в «українському конфлікті». За словами Ердогана, ці питання обговорюватимуться під час його особистої зустрічі з путіним. При цьому точної дати саміту турецький лідер не назвав.

Нагадаємо, на нещодавньому саміті в росії лідери африканських країн влаштували для путіна неприємний сюрприз і закликали рф повернутися до зернової угоди. Тим часом росія продовжує обстрілювати порти України, щоб завадити вивезенню продовольства.

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