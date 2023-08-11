У Близнюків ймовірні фінансові втрати, а плани Стрільців порушить випадковість: гороскоп на 11 серпня 2023 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, вважають, що 11 серпня можуть тріумфувати низменні інстинкти, придушуючи шляхетні думки і почуття, які є у людини. Для протидії цьому вони радять проявити волю. Якщо вдасться це зробити, то можна буде позбутися негативу і залишатися в хорошому настрої, що уможливить успіх — як у професійній діяльності, так і в особистому житті.

Сьогоднішній день краще провести в спокійному режимі. Досягти серйозних цілей сьогодні все одно не вдасться, тому не варто марнувати час і сили.

Овен

Не поспішайте. Дуже легко припуститися помилки, невірно оцінити ситуацію і людей, з якими ви маєте справу. Перш ніж робити висновки, переконайтеся, що маєте всі необхідні факти, порадьтеся з людьми, думці яких довіряєте, проаналізуйте власний досвід. Сьогодні не той день, коли Овнам можна піддаватися поривам, діяти під впливом емоцій. Краще не ризикувати. Приділіть увагу стосункам із близькими, насамперед — родичами. Комфортна, тепла атмосфера в сім'ї важлива і для вас, і для тих, хто вам дорогий, інформує Ukr.Media.

Телець

Варто виявити наполегливість у справах — саме завдяки їй ви зможете досягти відмінних результатів, навіть якщо обставини складатимуться не найкращим чином. Можливі зустрічі з людьми, з якими ви раніше плідно співпрацювали чи просто цікаво проводили час; тепер спілкування виявиться дуже корисним для всіх. Сьогодні у Тельців добре складаються і ділові, і розважальні подорожі, нові знайомства будуть приємними. Не виключені нові романтичні захоплення чи поновлення колишніх відносин.

Близнюки

Початок дня буде сприятливим, за цей час можна багато чого домогтися, особливо якщо не боятися експериментувати, користуватися нестандартними методами. Намагайтеся виконати всі обіцянки, які дали раніше, показати себе з кращого боку, переконати оточуючих, що вам можна довіряти. У Близнюків сьогодні ймовірний початок ділових відносин, завдяки яким перед вами незабаром відчиняться нові двері. У другій половині дня можливі фінансові втрати, а також помилки в роботі, які спричинять короткочасне, але прикре зниження доходів.

Рак

Можливі труднощі на початку дня, але переживати через них не варто. Ви швидко впораєтеся з ситуацією, вирішите всі проблеми, а заразом і навчитеся чомусь дуже корисному. Усі справи, пов'язані з оформленням документів, спілкуванням з чиновниками, краще планувати на другу половину дня, у цей час шанси на успіх будуть вищими. Сьогодні у Раків можливі розбіжності із близькими; серйозного конфлікту ви не допустите, але деяка незадоволеність ситуацією залишиться. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже, як краще діяти у цій ситуації.

Лев

Слідкуйте за тим, щоб у справах був порядок, дійте послідовно, не допускайте хаосу та плутанини. Від вашої організованості та самодисципліни залежить, наскільки успішною буде робота над проєктами, яким ви надаєте великого значення. Чи можуть з'явитися нові ідеї, творчих людей відвідає натхнення; але навіть блискучі осяяння не повинні змусити вас забути про заплановані справи. У спілкуванні з оточуючими Левам сьогодні допоможуть інтуїція та спостережливість: саме завдяки їм ви здогадаєтеся про справжні наміри та бажання людей, з якими маєте справу.

Діва

День насичений, але не надто плідний. Ви займаєтеся то однією справою, то іншою, але не завжди доводите почате до кінця. Можливі фінансові труднощі, спонтанні покупки навряд чи будуть вдалими. Якщо у цей день заплановані ділові переговори, готуйтеся до них серйозно; найімовірніше, відстояти свої інтереси буде нелегко. Дівам сьогодні буде потрібна підтримка близьких людей, але отримаєте ви її не відразу. Вранці можливі дрібні розбіжності через гроші та майно, увечері у стосунки повернеться гармонія, та й настрій у вас покращиться.

Терези

Вдалий день відкриває цікаві можливості. Буде можливість зайнятися якимись перспективними проєктами, добре проявити себе, досягти кар'єрного зростання. Вдало проходять ділові зустрічі, у деяких Терезів сьогодні буде шанс укласти вигідні угоди. Корисно бути на виду, привертати до себе увагу; варто побачитися зі старими знайомими — не виключено, що в них знайдуться для вас цікаві пропозиції. Друга половина дня підходить для світських розваг, відвідування різноманітних свят і урочистостей. Приділіть особливу увагу своєму зовнішньому вигляду: добре, якщо він буде бездоганним.

Скорпіон

День минає непогано, але події розвиваються повільніше, ніж вам хотілося б, а результати, яких вдається досягти, будуть скромнішими, ніж очікувалося. Якщо ви плануєте зайнятися чимось новим, будьте готові долати труднощі та розраховуйте лише на свої сили. Дуже важливим є порядок у фінансових справах; незапланованих витрат краще уникати. Сімейні справи сьогодні вимагають від Скорпіонів більше уваги, ніж зазвичай; будьте готові приділити час близьким, допомогти їм у вирішенні якихось поточних завдань. У другій половині дня можливі несподівані візити.

Стрілець

Дуже велика роль різного роду випадковостей: вони можуть сплутати ваші плани, перешкодити досягти поставленої мети, змусити відкласти справи, які вам важливі. Боротися з обставинами марно, спробуйте пристосуватися до ситуації, отримати з неї користь. Стрільцям сьогодні варто прислухатися до інтуїції, її підказки допоможуть знайти правильний шлях. Намагайтеся бути терплячими з оточенням, уникайте навіть незначних конфліктів. Майте на увазі, що інформація, яку ви хотіли б зберегти в таємниці, може бути надбанням громадськості.

Козоріг

День дуже плідного ділового спілкування. Успішно відбуваються навіть переговори та зустрічі, на які ви не покладали великих надій. Будь-які питання вдається обговорити в конструктивному руслі, уникнувши суперечок та конфліктів. Буде шанс піднятися службовими сходами або просто зміцнити свої професійні позиції. У Козорогів сьогодні вдалий день для вирішення питань, пов'язаних з документами, відвідин державних інстанцій. Можна проявляти ініціативу в особистих відносинах, близькі, напевно, підтримають її. Вечір — чудовий час для того, щоб зробити сюрприз коханій людині.

Водолій

Незважаючи на деякі несприятливі обставини, ви досягаєте успіхів, причому в основному тому, що вмієте ладнати з людьми, справляти хороше враження навіть для тих, хто дуже вимогливий до оточуючих. Вдало відбуваються ділові переговори, є шанс знайти нових партнерів та роботодавців. Не виключені службові романи. Багатьом Водоліям день принесе хороші новини, представники знака сьогодні отримають звістки, на які давно чекали. Буде можливість вирушити в невелику поїздку, яка підбадьорить і порадує вас.

Риби

У першій половині дня можливі незручні, неприємні моменти. Надалі вплив позитивних тенденцій посилюватиметься, ситуація помітно зміниться на краще. Відкриються нові можливості щодо роботи. Особливо прихильні сьогодні зірки до Риб, чия діяльність потребує творчого підходу, фантазії, нестандартного погляду на речі. День добре підходить і для ділових, і особистих зустрічей; не доводиться докладати зусиль, щоб справити найкраще враження на оточуючих, переконати їх у своїй правоті. Буде шанс укласти вигідні угоди.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на серпень 2023 року для всіх знаків зодіаку, а також назвали три знаки зодіаку, які зможуть казково розбагатіти у серпні та розповіли про трьох знаків зодіаку, для яких восени розпочнеться «чорна» смуга.

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