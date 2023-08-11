«Без операції не обійтися»: сину Тімура Мірошниченка необхідне хірургічне втручання

Молодшому синові Тімура та Інни Мірошниченків, який адаптується до життя в родині, необхідне хірургічне втручання. Про це розповіла дружина телеведучого в інстаграмі. Інна зазначила, що Марсель пройшов медичне обстеження. За результатами деякі його попередні діагнози були зняті. Проте без операції не обійтися.

«За лаштунками лишаються і інші спеціалісти і наша з ними робота. Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і час зроблять зі „складної дитинки“ абсолютно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Без операції не обійтися. Але до всього треба ставитися з розумом», — написала Інна.

Раніше Мірошниченки розповідали, що хлопчик, якого вони всиновили з дитячого будинку, народився передчасно з низькою вагою — всього 1400 г. Перші місяці свого життя дитина провела в лікарні. У малюка було купа діагнозів. У свої два рочки він виглядає як однорічна дитина, є певне відставання у розвитку.

Проте Мірошниченків це не зупинило. Вони вірять, що любов і турбота здатні зцілювати.

В нещодавньому інтерв’ю Тімур розповів, чому в Україні так важко всиновити дитину і на яких схемах заробляють на сиротах.

Фото: Viva!

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