Інна Мірошниченко розповіла про складність адаптації маленького сина до нового життя

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла про складність адаптації маленького сина, який нещодавно з’явився в їхньому житті, в родині. Вона розповідала, що дворічний Марсель спочатку навіть не реагував на іграшки. Перш за все, його цікавила їжа.

За словами Інни, вона спілкується з багатьма мамами, які усиновили дітей. І всі стикаються зі схожими проблемами. Історії у всіх майже однакові і вони вражають до сліз тим, як відрізняються діти з будинків від тих, хто від народження зростає в родині.

«Про те, як дитина місяцями не може наїстися. І як будь-яке очікування їжі може призвести до істерики, яку вкрай важко зупинити. Хтось ховає їжу. Хтось їсть до блювоти. Хтось не жує і ковтає, аби встигнути, поки не забрали.

Про те, як діти самоушкоджуються (бʼють себе, дряпають, виривають волосся), коли не можуть опанувати емоції. А це перші місяці при будь-якому прояві емоцій. Ніби карають себе за життя. Про те, як аби заснути, бʼються головою до відключки. Бо по-іншому не вміють», — розповіла Інна.

Виникає і багато інших проблем, але цей період минає. Любов і турбота лікують і кардинально змінюють дітей.

«Далі йдуть фото усміхнених дітей і якісь абсолютно дитячі історії про буденне. Ніякого болю в погляді чи суму в словах. Абсолютно звичайні діти. Зі звичайними істериками і кризами 3−5-7−10−12… років. Бажаннями і турботами. Діти з дитинством!», — підсумувала Інна.

Нагадаємо, Мірошниченки розповідали про непростий шлях до усиновлення та пошук дитини. Свого сина вони знайшли в дитячому будинку в Житомирі. Хлопчика назвали Марселем. Нещодавно йому виповнилося два роки. Також Тімур та Інна виховують п’ятирічну доньку Мію, та чотирирічного сина Марка.

Фото: instagram.com/_inna_mi

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