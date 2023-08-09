36.31 / 36.91 39.99 / 40.81
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Інна Мірошниченко розповіла про складність адаптації маленького сина до нового життя

13:52 9 серпня 2023
Інна Мірошниченко з сином

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла про складність адаптації маленького сина, який нещодавно з’явився в їхньому житті, в родині. Вона розповідала, що дворічний Марсель спочатку навіть не реагував на іграшки. Перш за все, його цікавила їжа.

За словами Інни, вона спілкується з багатьма мамами, які усиновили дітей. І всі стикаються зі схожими проблемами. Історії у всіх майже однакові і вони вражають до сліз тим, як відрізняються діти з будинків від тих, хто від народження зростає в родині.

«Про те, як дитина місяцями не може наїстися. І як будь-яке очікування їжі може призвести до істерики, яку вкрай важко зупинити. Хтось ховає їжу. Хтось їсть до блювоти. Хтось не жує і ковтає, аби встигнути, поки не забрали.
Про те, як діти самоушкоджуються (бʼють себе, дряпають, виривають волосся), коли не можуть опанувати емоції. А це перші місяці при будь-якому прояві емоцій. Ніби карають себе за життя. Про те, як аби заснути, бʼються головою до відключки. Бо по-іншому не вміють», — розповіла Інна.

Виникає і багато інших проблем, але цей період минає. Любов і турбота лікують і кардинально змінюють дітей.

«Далі йдуть фото усміхнених дітей і якісь абсолютно дитячі історії про буденне. Ніякого болю в погляді чи суму в словах. Абсолютно звичайні діти. Зі звичайними істериками і кризами 3−5-7−10−12… років. Бажаннями і турботами. Діти з дитинством!», — підсумувала Інна.

Нагадаємо, Мірошниченки розповідали про непростий шлях до усиновлення та пошук дитини. Свого сина вони знайшли в дитячому будинку в Житомирі. Хлопчика назвали Марселем. Нещодавно йому виповнилося два роки. Також Тімур та Інна виховують п’ятирічну доньку Мію, та чотирирічного сина Марка.

Фото: instagram.com/_inna_mi

224

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

Пральна машина

Пралка буде як нова: як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток

Чумацький шлях

Овни покращать своє матеріальне становище, Левам випаде шанс проявити себе, а Рибам потрібен спокій: гороскоп на 9 серпня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту