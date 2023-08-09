50 тисяч євро за новонароджену дитину: Тімур Мірошниченко розкрив схеми, як заробляють на усиновленні

Телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно всиновив хлопчика з дитячого будинку, поділився своїм досвідом та розкрив схеми, як в Україні заробляють на дітях. На його думку, в системі є багато проблем і дитячі будинки насправді заробляють на сиротах, а держава зовсім не зацікавлена в усиновленні.

«Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. Ми вже понад півроку глибоко в цій темі. Все, що я зміг зрозуміти, що за обігом бабла ця сфера не поступається сфері наркоторгівлі, торгівлі зброєю, проституції. На дітях заробляють колосальне бабло. За те, щоб всиновити здорову, новонароджену дитину в чергу стати — 50 тисяч євро. Лише стати в чергу», — вразив Мірошниченко зізнанням в інтерв’ю Маші Єфросініній.

Він уточнив, що їм таку схему не пропонували через публічність. Свої кроки Тімур та Інна активно висвітлювали, в тому числі в соцмережах. Інні багато усиновлювачів писали в приватні повідомлення про страшну корупцію і побори з потенційних батьків. І багато хто був змушений йти на такі кроки, мовчати, щоб стати батьками. Тімур каже, що схема відпрацьована на всіх рівнях.

Також Мірошниченко зазначив, що держава виділяє значні кошти на утримання дітей-сиріт, але до самих дітей доходять копійки.

«Життя однієї дитини в якомусь дитячому закладі обходиться дуже дорого. А за фактом дитина банан в житті не бачила. Елементарно на цій вертикалі до дитини доходять копійки із тисяч, які виділяються на її проживання. Одна схема. Друга схема. За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більше грошей отримає на цю дитину заклад. По-друге, всі дивляться на цей діагноз і думають: „Ой, ні, це дуже хвора дитина“ і ніколи її не візьмуть», — відверто розповів Тімур.

Також він вказав, як ще заробляють будинки сімейного типу, де діти перебувають під опікою. За кожну дитину опікун отримує гроші від держави. На папері в родині може бути до ста дітей.

«А за фактом, виявляється, що такого будинку не існує. І, лише якщо якась перевірка їде, дітей кудись там вивезли, зібрали, ось, тут вони живуть. Перевірка поїхала, дітей повернули в місце їхньої дислокації», — поділився телеведучий.

Раніше дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла, як їхній син Марсель адаптується до життя в родині та чим він відрізняється від інших дітей.

За словами дружини телеведучого, вона одразу зрозуміла, що це їхній син. Навіть попри складні діагнози, вони не відмовились від хлопчика. Тепер у зірковій родині троє дітей.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

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