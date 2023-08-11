Фінальний акорд: обов'язково підгодуйте цим цибулю перед збиранням урожаю

Досвідчені городники, які раніше розповіли, коли краще прибирати цибулю на зберігання, поділилися також порадами, чим підгодувати цибулю перед збиранням врожаю. Про це повідомляє Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Так, для фінального підживлення використовують мінеральне добриво — сірчанокислий калій (сульфат калію). Для приготування розчину вам знадобиться: сульфат калію — 20−25 г; вода — 10 л.

Покрокова інструкція:

У скляну банку висипте порошок сульфату калію — 20−25 г.

Додайте трохи води і ретельно перемішайте, щоб добриво повністю розчинилося.

Змішайте отриманий розчин у 10 літрах води.

Перед тим як вносити підживлення, ґрунт потрібно злегка зволожити.

Поливайте грядки без використання насадки для розпилення води. За бажання повторіть цю процедуру через тиждень. Калійне підживлення проводиться для максимального збільшення головки і поліпшення лежкості цибулі.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як правильно зберігати цибулю.

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