Коли прибирати цибулю на зберігання: сприятливі дні у серпні

Досвідчені садівники, які раніше поділилися порадами, як можна швидко позбутися цибулевої мухи, розповіли, коли найкраще прибирати цибулю з грядки на зберігання.

«Цибулю можна прибирати з грядки на зберігання, коли вона досягне повної зрілості. Зрозуміти це можна за зовнішнім виглядом — пір'я жовтіють, всихають і лягають на землю. Якщо у 80% рослин полягало листя, значить, цибулю пора викопувати. Цього часу цибуля накопичує максимальну кількість поживних речовин і припиняє своє зростання. Треба, щоб земля була сухою під час збору, тоді цибуля добре висохне і буде зберігатися без загнивання. Викопайте цибулю з обережністю, не пошкодивши цибулини, і залиште його на сонячному місці на кілька днів або тиждень для висихання. Потім ви можете видалити залишки коренів і стебел, залишивши тільки сухі цибулини, і помістити їх в холодне і сухе місце для зберігання, таке як підвал або комора», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Идеи для дачи и дома».

Зазначимо також, що за місячним календарем сприятливими днями для збирання цибулі в 2023 році вважаються 2−4, 7−8, 15−16, 17−19 серпня.

Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені дачники розповіли, що посадити на грядці після цибулі.

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