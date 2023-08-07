Щоб не гнила та не втрачала смак: як правильно зберігати цибулю

Цибуля — одна з найстаріших культурних рослин, яку вирощує людство. Вона незамінна в багатьох стравах. Фахівці, що розповідали, як правильно зберігати картоплю у квартирі, дали поради щодо зберігання цибулі, щоб вона не гнила та не пліснявіла. Уся цибуля має бути сухою, перш ніж її можна буде зберігати. І процес сушіння має початися сам по собі ще до того, як цибуля буде зібрана, пише mein-schoener-garten.de.

Зібрану з грядок цибулю не слід нести відразу у сховище, треба залишити дозрівати в сонячному сухому місці — або на грядці протягом десяти днів, або під дахом сарая під час негоди, або в іншому місці, яке добре провітрюється. Якщо місце зберігання буде занадто світлим і занадто теплим, цибуля почне швидко проростати. Вологість призведе до загнивання цибулі.

Цибулю не можна зберігати в холодильнику, оскільки вона швидко втрачає свій смак. Залишайте на цибулі лушпиння: це запобігає поширенню спор плісняви.

Найкраще зберігати добре висушену цибулю в ящиках з отворами з боків. Це забезпечує хорошу циркуляцію повітря та запобігає цвілі. Такого ж ефекту можна досягти за допомогою сітки. Тепле й вологе зберігання менш корисне для цибулі, оскільки також може легко призвести до гниття. Тепло призводить і до того, що цибуля проростає.

Якщо ви хочете зберігати цибулю в погребі, там має бути темно. В іншому випадку зелені пагони незабаром почнуть процес проростання, а сама цибуля стане м'якою та несмачною.

Не зберігайте навіть куплену цибулю в поліетиленових пакетах. Існує велика ймовірність того, що вона «спітніє», а потім почне гнити. Холодильник також не найкраще місце для зберігання цибулі, оскільки вона швидко втрачає свій смак. У кращому випадку ви можете зберігати там нарізану цибулю, бажано, щоб вона була покладена зрізом донизу, а зверху залишилась неочищеною. Не загортайте її в алюмінієву фольгу. Бо цибуля матиме металевий присмак. Ви також можете заморозити цибулю невеликими шматочками й додавати її при приготуванні страв в замороженому вигляді у каструлю або сковорідку.

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