Під час ракетної атаки по Україні 11 серпня загинула дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним! Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали „повітряних тривог“. Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних!» — повідомила вона.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

«Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», російські терористи також завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя — увечорі у четвер, 10 серпня, пошкоджень зазнав готель у середмісті.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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