Персеїди вже на підході: коли українці побачать найкрасивіший зорепад року

Найближчими вихідними жителі Землі, а особливо її північної півкулі, матимуть можливість помилуватися надзвичайно гарним явищем — Персеїдами. Цей зорепад традиційно добре видно наприкінці літа, хоча починається він ще у середині липня.

Найкраще спостерігати за «падаючими зірками» буде в пікові дні — до сходу сонця у суботу, 12 серпня, і у неділю, 13 серпня, а також протягом кількох днів після цього.

Те, що люди сприймають як падаючі зірки, є проходженням пилу та уламків через атмосферу Землі, в якій вони згоряють. Однак люди впевнені, що якщо загадати бажання, доки зірка падає, воно обов'язково здійсниться.

Найкраще спостерігати за Персеїдами далеко від міст — там, де немає вуличного освітлення. Найкраще вибрати відкриту місцевість, в ідеалі — гори.

Нагадаємо, що навесні цього року мешканці Києва могли спостерігати яскравий спалах у небі. Вчені з'ясували, що спалах викликало падіння метеора діаметром близько півметра та масою 200−300 кг.

Фото з Вікіпедії

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