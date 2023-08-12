Виплати у серпні: хто зможе отримати додатково 1 тисячу гривень

Після березневої індексації і підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів у липні в уряді повідомили, що більше ніяких доплат до кінця року не передбачено.

В той же час частина українців може сподіватися на невелику доплату в одну тисячу гривень у серпні.

Йдеться про учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язнях концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися у зазначених місцях примусового утримання їхніх батьків.

Всі вони у серпні отримають окрім пенсії ще 1000 гривень до Дня незалежності 24 серпня.

Про це йдеться у Постанові Кабміну № 754 від 21 липня 2023 року, пише видання.

Також не доплату можуть розраховувати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (3100 гривень) та ще деякі категорії українців.

Представники зазначених категорій, яким пільговий статус було встановлено до 24 серпня цього року включно, мають отримати грошову допомогу до 1 жовтня. Якщо допомога не надійде, пільговики мають право звернутися за виплатою до територіального управління Пенсійного фонду України за зареєстрованою адресою проживання та отримати її до 1 листопада поточного року. У разі смерті одержувача, грошова допомога не виплачується.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень.

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