Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Українським пенсіонерам, крім пенсії, гарантовані державою різні доплати, за рахунок яких можна збільшити свої пенсійні виплати. Так деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату в і 209 гривень.

Про це нагадала заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.



Йдеться про доплату за понаднормовий стаж, яку пенсіонерам призначають після звільнення.

Громадяни мають право після призначення пенсії, отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років.

За кожний повний рік страхового стажу (понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам) пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн, отже, максимальний розмір доплати — 20,93 грн. Наприклад, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 грн.

Пенсіонерам, які продовжили працювати після призначення пенсії, перерахунки проводяться через кожні 2 роки.

Чиновниця зазначила, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провадиться з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії. Вибирається найбільш вигідний варіант перерахунку.

Надбавки, доплати, підвищення, інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) за зміни прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи пенсіонера.

Мінімальний розмір пенсії за віком, доплата за понаднормовий стаж, що залежать від прожиткового мінімуму, перераховуються лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.

Раніше ми повідомляли про те, що пенсіонери віком 80+, за умови що їхня пенсія нижча за 10340,35 грн, можуть додатково отримувати до пенсії 570 гривень.

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