Доплат не чекайте: кому з пенсіонерів точно не підвищать пенсії до кінця року

У березні було проведено масштабну індексацію, в ході якої підвищені виплати отримали понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір доплати становив близько 600 гривень.

У квітні зробили перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Однак у цьому випадку з 2,7 млн осіб пенсії збільшили лише 600 тисячам, зазначає ресурс На пенсії.

На липень заплановано нове підвищення виплат, яке торкнеться вже держслужбовців, науковців та працівників місцевого самоврядування.

Проте щонайменше до кінця 2023 року не проіндексують пенсію:

пенсіонерам, які продовжують працювати, мають маленький стаж та їх розрахункові виплати не перевищують 2100 гривень;

колишнім працівникам прокуратури;

людям, які одержують пенсію у розмірі понад 20 930 гривень;

тим, хто перебуває на довічному утриманні держави (судді та інші).

Нагадаємо, що згідно із законодавством в Україні існують ще й вікові доплати до пенсії. Так, пенсіонерам 70+ додатково виплачують 300 гривень, пенсіонери 75+ отримують — 456 гривень, а пенсіонери 85+ - 570 гривень.

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