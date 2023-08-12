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Алла Пугачова залишиться зіркою до кінця вашого життя: Вайкуле потужно вступилася за подругу

12:47 12 серпня 2023
Подруги на сцені (архівне фото)

Перед початком фестивалю у Юрмалі хейтери в Мережі розповсюджували чутки, що на ньому може виступити Примадонна, і що за виступ артистка попросила у приятельки 250 тисяч євро

Проте прибалтійська співачка спростувала чутки, пишуть російські ЗМІ.

«Якби я їй запропонувала мільйон, вона не виступила б. Порожня розмова. Я не пропонувала. Вона не просила. Алла вирішила для себе, що пішла зі сцени. В неї діти, у неї Максим. Вона щаслива і в душевному спокої, виглядає чудово», — сказала Вайкуле в інтерв'ю.

Також Лайма нагадала, який ажіотаж розгорнувся довкола появи Алли Борисівни на фестивалі, мовляв, вона все ще на піку популярності.

«Ми хотіли зробити епізод „Дами з дюн“, побавитись із цигарками. 3,7 млн переглядів! Щоб заткнулися всі, хто говорить, що її забули. Її ніколи не забудуть! Не можна забути про те, з чим ти прожив все життя. Тому можете вгамуватися всі, хто пише всякі гидоти. Не можна нічого змінити, Алла — зірка, і залишиться нею до кінця вашого життя», — заявила Вайкуле.

Нагадаємо, що останнім часом співачка захопилася зйомками відео для своєї сторінки, і милі історії з життя її родини незмінно зустрічають позитивні відгуки у шанувальників.

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