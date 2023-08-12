Знадобиться максимум енергії: кому зі знаків Зодіаку пощастить вихідними 12−13 серпня

12 та 13 серпня — дні, які вимагатимуть від людини максимум енергії: вона знадобиться як для спілкування, так і для активних дій, вважають астрологи.

Тому сьогодні й завтра бажано заздалегідь подумати про те, як нею запастись, приводить рекомендації фахівців сайт з гороскопами.

Якщо говорити про характеристику днів в цілому, то субота, 12 серпня, стане днем сварок та конфліктів, які можуть не лише негативно відбиватися на настрої, а й забирати сили — як моральні, так і фізичні. А їх краще витратити на вирішення важливих питань — якщо не професійних, то особистих чи побутових. Від шопінгу, який є цілком логічним у вихідний день, сьогодні краще відмовитись — усі куплені речі виявляться із прихованим браком, а продукти — зіпсованими, хоча на перший погляд цього й не скажеш. Не варто брати на себе занадто багато, навіть якщо йтиметься лише про господарські справи — легко надірватися, нічого до ладу водночас не зробивши.

В той же час неділя, 13 серпня, буде днем, сприятливим для важливих справ та серйозних звершень. Звичайно, краще, коли цей місячний день випадає на будні, але заради максимально сприятливих умов втілення в життя важливих професійних проєктів можна пожертвувати вихідним. Тим же, хто на це не наважиться, зірки рекомендують зайнятися складанням планів на майбутнє — вони виявляться перспективними та легкими у виконанні.

Яким же знакам Зодіаку пощастить цими вихідними?

Овен (21.03 — 20.04)

Овнам, незважаючи на вихідні, зірки обіцяють фінансовий успіх. Зрозуміло, для кожного представника знака він програється по-своєму: одним повернуть давній борг, іншим заплатять за зроблену роботу, а третім зроблять цінний подарунок. У будь-якому разі важливо не витрачати все одразу, а дати грошам спокійно відлежатися вдома хоча б кілька днів, в такому разі вдасться зберегти їх для серйозної і дійсно важливого закупу, інакше вони розійдуться по дрібницях.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — особливо ті з них, хто потрапив у заплутане становище — вихідними зрозуміють, яким чином вирішити проблему. До того ж для цього їм не доведеться ламати голову — все станеться начебто саме собою, складеться враження, що мудре рішення — у буквальному значенні слова — принесе вітром. Зрозуміло, насправді це не так: найімовірніше, такий висновок видасть підсвідомість, яка непомітно для самої людини працювала, вибираючи із сотень варіантів один, єдино правильний — варто взяти його до уваги.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам необхідно звернути увагу на ідеї, які спадають їм на думку цими днями: вони виявляться перспективними не лише у професійному, а й у фінансовому сенсі. Головне, звернути на них увагу — великий ризик вважати свої творчі думки просто грою уяви, хоча насправді вони цілком реальні і практично здійсненні. Найкраще, що можуть зробити представники знака, це зафіксувати свою ідею — чи ідеї — у комп'ютері чи папері, тоді згодом вони зможуть їх розвинути.

Нагадаємо, що відома астрологиня Анжела Перл у своєму гороскопі на серпень напророкувала значний прогрес у справах для представників п'яти знаків Зодіака.

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