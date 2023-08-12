В другу суботу серпня дуже ймовірний серйозний прогрес у справах, вважають астрологи.

Значна концентрація і уважність допоможуть досягти дуже разючих результатів, про які можна лише мріяти. Але ввечері потрібно обов'язково вирушити на якийсь веселий захід, пише Ukr.Media.

Овен

Перша половина дня складається непогано. Якщо виявити наполегливість і терпіння, можна досягти помітних успіхів у справах. Буде шанс порозумітися з впливовими людьми, знайти нових союзників. Не виключено, що знайомства, які зав'яжуться в цей час, започаткують стрімкий розвиток вашої кар'єри,.

Овнам сьогодні буде нелегко порозумітися з близькими людьми, у другій половині дня можливі розбіжності та суперечки. Вас критикують набагато більше, ніж зазвичай, і не завжди безпідставно, а ви реагуєте дуже болісно.

Телець

День хоч і досить складний, але не безнадійно поганий. Вам доведеться проявити наполегливість, щоб досягти свого; будьте готові працювати самостійно, навряд чи хтось допоможе вирішити проблеми, що виникають. Важливо контролювати емоції, намагатися не нервувати і хвилюватися. Саме самовладання дозволить вам уникнути помилок, обійти пастки, розставлені недоброзичливцями.

Тельцям сьогодні не бажані серйозні фізичні навантаження, виснажливі спортивні тренування, варто поберегти себе. Розумний графік та правильне харчування — саме те, що вам зараз потрібно.

Близнюки

Можуть виникнути труднощі, і навіть досить серйозні, але всі вони переборні. Від вас потрібні наполегливість та винахідливість, готовність використовувати нові методи для вирішення вже знайомих завдань. День підходить для роботи з документами, спілкування із представниками державних організацій.

Сьогодні можливі несподівані та приємні знайомства, не виключені й романтичні захоплення. Нові відносини розвиватимуться стрімко і принесуть багато радості. На закоханих Близнюків увечері чекають приємні сюрпризи.

Рак

Вдалим буде початок дня. В цей час все складатиметься само собою, вам навіть зусиль прикладати не доведеться. Сьогодні можливі приємні сюрпризи, збіги, які виявляться дуже корисними. Незважаючи на відчутний вплив позитивних тенденцій, ви не розслаблюєтеся, виявляєте цілеспрямованість та серйозність, а тому досягаєте відмінних результатів.

У другій половині дня Ракам потрібно бути уважнішими. У цей час є небезпека припуститися помилки, наслідки якої надовго сплутають ваші плани. Варто прислухатися до порад досвідчених людей.

Лев

Можна досягти успіхів, і навіть дуже значних, але для цього знадобиться наполеглива праця, серйозність і зібраність. Збоку може здаватися, що успіх сам іде вам до рук, але насправді ваші досягнення — це результат докладених зусиль, і люди, чия думка для вас важлива, зрозуміють це.

Сьогодні Леви мають сприятливий день для того, щоб будувати довгострокові плани, обговорювати їх із союзниками, потенційними партнерами. Не пропустіть можливість навчитися чогось нового, тримайтеся ближче до тих, хто має багатий життєвий досвід і готовий ним поділитися.

Діва

День не такий поганий, але вимагає обережності, уваги до дрібниць і деталей. Звичайні справи можуть забирати більше часу, ніж зазвичай, тому доведеться відкласти призначені зустрічі, заплановані розваги. Можливі розбіжності з колегами, порозумітися з керівництвом буде важче, ніж зазвичай.

Дівам сьогодні нелегко порозумітися з близькими людьми — ви більш вимогливі, ніж зазвичай, неохоче йдете на поступки, навіть якщо бачите, що вони необхідні. Це не найкращий день для обговорення спільних планів на майбутнє.

Терези

День складається добре, ви досягнете навіть більших успіхів, ніж очікували. За нові справи, хоч би якими складними вони були, ви беретеся з ентузіазмом; це не тільки сприяє успіху, а й заражає оточуючих. У багатьох Терезів сьогодні з'являться нові союзники та ділові партнери, а в деяких — і справжні друзі.

Можуть з'явитися нові обов'язки та завдання, проблеми, вирішувати які доведеться самостійно. Ви багато чого навчитеся, отримаєте корисний досвід. Наприкінці дня можливі приємні сюрпризи, зокрема романтичні.

Скорпіон

Сприятливий день для спілкування, особливо ділового. Ви легко порозумієтеся з людьми, з якими вас пов'язують професійні чи фінансові інтереси. Буде можливість укласти вигідні угоди, покупки виявляться навіть вдалішими, ніж ви очікували.

Не бійтеся привертати до себе увагу, вона виявиться корисною. День обіцяє Скорпіонам нові знайомства, зустрічі, які започаткують великі зміни в житті. Сьогодні добре складаються подорожі, особливо ділові. Імовірні хороші новини щодо членів сім'ї.

Стрілець

День непоганий, проте потребує обережності. Справам доведеться приділити більше уваги, ніж зазвичай, та й часу вони можуть зайняти більше. Приділяйте увагу деталям, намагайтеся нічого не забувати; не робіть висновків, поки не будете мати повну інформацію.

У другій половині дня можливі невдалі збіги, не виключені втрати. Деякі Стрільці сьогодні припускаються помилок у спілкуванні з керівництвом і діловими партнерами, відносини можуть ненадовго зіпсуватися. Бережіть свою репутацію, намагайтеся не давати приводів для чуток та пліток.

Козоріг

Дуже сприятливий день. Вплив позитивних тенденцій буде сильним, постарайтеся отримати з нього максимум користі. Якщо ви прагнете кар'єрного зростання, хочете зміцнити свої професійні позиції, зосередьтеся на професійних справах, демонструйте зацікавленість в успіху проєктів, якими займаєтесь. Не нехтуйте саморекламою — вона виявиться корисною.

Сьогодні у Козорогів можливі приємні знайомства, на оточуючих ви справляєте найсприятливіше враження, декого можете зачарувати за лічені хвилини.

Водолій

У вас є шанс зробити багато хорошого, причому не лише для себе, а й для оточуючих. Не сидіть склавши руки — дійте, намагайтеся отримати максимум користі з впливу позитивних тенденцій. Цей день підходить для обговорення робочих питань, перспектив співробітництва; можна підписувати договори, укладати довгострокові угоди.

У Водоліїв сьогодні сприятливий день для спілкування з жінками: вони будуть і приємними компаньйонками, і надійними союзницями. Можна займатися плануванням поїздок, зокрема романтичних; ви нічого не випустите з уваги.

Риби

Цей день більше підходить Рибам для роздумів та аналізу ситуації, ніж для рішучих дій. Порозумітися з оточуючими сьогодні буде трохи важче, ніж зазвичай; розбіжності та суперечки можуть перешкодити плідній спільній роботі. Варто стежити за порядком у фінансових справах. Уникайте сумнівних угод, намагайтеся не ризикувати.

Корисно вчитися нового, ймовірні успіхи в освоєнні гуманітарних дисциплін. Можливе зародження взаємної симпатії, в основі якої лежатимуть спільні інтереси, схожість у поглядах на сві

Також варто нагадати, що 12 серпня з Східною астрологію — день Водяного або Грайливого Тигра.

Тигр — це істота, з якою легко дружити, але важко змагатися. Цей інтелігентний, терплячий і вразливий супутник може перетворитися на страшенну силу, коли його розлютити. Тому рекомендується утриматися від провокування Тигра.

«Сьогодні — чудовий час для випробувань і отримання більшого, ніж зазвичай. Але варто пам'ятати, що ризик перебільшити і втратити вже наявне також існує. Крім того, навколишні можуть спробувати використати ваші слабкі моменти. Ці наміри, найчастіше, будуть проявляти ваші близькі, тож вам слід ретельно визначити, як взаємодіяти з ними», — радять знавці Східної астрології.

Більше про характер Грайливого Тигра розкажуть невеличкі відео.

Нагадємо, що поточний тиждень цілком можна вважати жіночим, адже розташування зірок віщує кар'єрну перевагу саме представниць жіночої статі.

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