Поплічники російського диктатора почали постачання «гуманітарних вантажів» у Карабах: про що йдеться

Поплічники російського диктатора почали постачання «гуманітарних вантажів» у Карабах. Це відбувається незважаючи на той факт, що Азербайджан уже озвучив готовність відкрити через Агдам дорогу для постачання гуманітарної допомоги вірменам Карабаху. Крім того, постачання невідомих вантажів відбувається без погодження з офіційним Баку, повідомляє 5-й канал.

Єдину транспортну артерію у Карабах зараз фактично контролюють російські військові.

«Бажання Вірменії використати саме цей шлях, де дислоковані військові росії, — невипадково, адже й в самих поставках у Карабах простежується російський слід. Фури належать компанії Spayka. Її власником називають Седрака Кочаряна, сина найбільшого шанувальника путіна експрезидента країни Роберта Кочаряна. більше 16 років займається перевезеннями до росії» , — йдеться в публікації.

Компанія в ході Другої Карабахської війни в 2020 р. постачала озброєння з росії до Вірменії. 10 жовтня 2020 року набиті зброєю фури Spayka затримали на грузино-вірменському кордоні.

Наразі збройне формування «Хрестоносці» протестує проти недопущення в Карабах вантажівок Spayka. Спонсором бойовиків є авторитет із Москви Артур Асатрян, оголошений в Італії у міжнародний розшук за підозрою у вбивстві.

Згідно з тристоронньою заявою глав рф, Азербайджану та Вірменії, яку підписали за підсумками війни 2020 року, Лачинська дорога може використовуватися суто в цивільних цілях. Але останні три роки покровителі сепаратистів у Єревані за участю російських військових через Лачинський коридор перевозять у Карабах озброєння та боєприпаси, а вірменська сторона продовжує мінування цієї землі під прикриттям військової присутності росії.

Telegram-канал AZfront з посиланням на Головне управління розвідки України повідомив: «…армія росії таємно передала незаконним збройним формуванням вірменських сепаратистів у Карабаху сотні китайських розвідувально-ударних дронів з системами скидання вибухівки».

Аналогічна ситуація сталася 2014-го, коли росія планувала доставити на схід України «гуманітарну допомогу». Київ відмовився, побоюючись перекидання зброї та терористів на свою територію. Тоді США та ЄС підтримали Україну. Незважаючи на схожість подій, зараз політики ЄС ігнорують ситуацію в Карабаху, а деякі навіть підтримують проросійських сепаратистів.

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