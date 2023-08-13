Діви та Стрільці ризикують наробити помилок, Ракам допоможе почуття гумору: гороскоп на 13 серпня 2023 року

Неділя, 13 серпня, — один з днів, коли краще за все спостерігати за зорепадом Персеїди. Астрологи стверджують, що сьогодні варто покладатися на інтуїцію, обмірковуючи свої дії. Час підійде для аналізу зробленого, роботи над помилками та планування на майбутнє.

Овен

Складний та не надто плідний день; багато йде не так, як хотілося б. Виникають труднощі у спілкуванні, не вдається порозумітися навіть з людьми, яких ви раніше розуміли з півслова. Можуть порушуватися плани, доведеться відкласти справи, якими б ви зайнялися з великим задоволенням, інформує Ukr.Media.

Ви дуже легко розлучаєтеся з грошима, часом витрачаєте їх на те, що вам зовсім не потрібно. Сьогодні Овнам бажано утриматися від незапланованих покупок, дорогих розваг. Поїздки навряд чи будуть вдалими і часу можуть зайняти набагато більше, ніж ви розраховували.

Телець

Цей день добре підходить для відпочинку, розваг, невимушеного спілкування. Корисна зміна ситуації. Тельцям, які планують зайнятися якимись корисними справами, роботою чи навчанням, доведеться важко: навряд чи вдасться зосередитись, ризик помилок дуже великий. Ситуація зміниться на краще, коли вам на допомогу прийдуть друзі.

Сьогодні можливі незаплановані витрати, можлива втрата якихось дорогих для вас речей. Будьте обережні з документами, особливо у поїздках. У другій половині дня можливе отримання якоїсь важливої ​​інформації, постарайтеся зберігати її в таємниці хоча б якийсь час.

Читайте також: У Близнюків — додаткові витрати, у Риб — проблеми через поспіх: фінансовий гороскоп на тиждень 7 — 13 серпня 2023 року

Близнюки

Сприятливий день. Буде можливість зробити багато корисного, причому досягнення цілей не вимагатиме серйозних зусиль. Приємним буде неформальне спілкування зі старими знайомими, колишніми колегами, друзями дитинства та юності. Цей день підходить для обговорення будь-яких питань особистого характеру.

У Близнюків сьогодні слушний день для того, щоб будувати плани на майбутнє, обговорювати спільні дії. Можна довіряти інтуїції, вона буде дуже гострою. Творчий потенціал високий, багатьох близнюків відвідає натхнення.

Рак

Складний та стомлюючий день, багато часу доведеться присвятити справам, які вам зовсім не до вподоби. Можливі розбіжності з близькими, часто суперечки виникають через дрібниці. Часом рятує почуття гумору; доречним жартом можна розрядити напружену обстановку, а відкрита посмішка дозволить завоювати симпатії нових знайомих.

Сьогодні у Раків сприятливий день для початку якихось нових справ, але приступати до них потрібно з обережністю, добре підготувавшись, все зваживши. Імовірні невеликі фінансові втрати, можуть знадобитися більші витрати, ніж ви очікували.

Лев

День легкий, приємний, окриляючий. Можливі вдалі збіги, сюрпризи, яким ви будете дуже раді. Не виключені цікаві знайомства, романтичні захоплення; побачення відбуваються дуже вдало. Можна розпочинати нові справи, але при цьому бажано, щоб вони не вимагали серйозних зусиль на перших етапах.

У Левів сьогодні сприятливий день для відвідування світських заходів, походу в театр чи на концерт, спілкування з представниками творчих професій. Добре складатимуться поїздки, вони подарують не лише позитивні емоції, а й корисний досвід.

Діва

Варто бути обережнішими на початку дня: це досить складний час, який приносить суперечливі події. Сьогодні доводиться діяти швидко, тому ви припускаєтеся помилок частіше звичайного. У Дів можливі конфлікти з людьми, з якими вас пов'язують професійні чи творчі інтереси.

У другій половині дня посилиться вплив позитивних тенденцій, ви відчуєте себе краще, знайдете справу, якою займатиметеся з непідробним задоволенням. Сприятливий день для навчання, а також спілкування з освітянами та дослідниками.

Терези

Дуже зручний день, добре підходить для вирішення важливих питань, у тому числі — що стосуються фінансів, роботи, кар'єри. Ділове чуття буде дуже гострим, ви приймете правильні рішення, навіть якщо матимете лише мінімум інформації. Яскраво виявляються лідерські якості, до вашої думки дослухаються всі, з ким ви маєте справу.

Сьогодні у Терезів можуть з'явитися нові справи і турботи, але вони не будуть вам у тягар, та й не завадять зайнятися чимось цікавим. Сприятливий день для творчості, особливо — занять музикою та живописом.

Скорпіон

День досить неспокійний. Буде багато новин, суперечливої ​​інформації, можуть виникати неоднозначні ситуації. Вам потрібен час, щоб у всьому розібратися, але події розвиваються дуже швидко, тому багато Скорпіонів сьогодні можуть відчувати дискомфорт.

Можливі невдалі покупки, фінансові втрати. Уникайте сумнівних угод, намагайтеся не ризикувати ні своїми, ні чужими грошима. Можна будувати плани, усвідомлювати подальші дії. Ви ухвалите правильні рішення і незабаром зможете втілити їх у життя.

Стрілець

Будьте обережні. Це складний та неоднозначний день, ймовірність помилок дуже висока. У Стрільців сьогодні можливі суперечки з близькими людьми, конфлікти, про які пізніше доведеться пошкодувати. Ситуація зміниться на краще, якщо ви прислухатиметеся до думки оточуючих, проявляти щирий інтерес до їхніх справ.

Слідкуйте за своїми речами — можливі втрати, не виключені і крадіжки. Техніка найчастіше виходить з ладу. Друга половина дня може зробити приємні сюрпризи, порадувати хорошими новинами або несподіваними візитами дорогих вам людей.

Козоріг

Дуже плідний день, ви зможете вирішити багато проблем, з якими раніше не могли впоратися, доведете до кінця розпочаті справи, досягнете змін на краще у важливій для вас сфері. Гармонійно складаються стосунки з близькими людьми, не буде приводів для розбіжностей та сварок.

Козорогам сьогодні можна обмірковувати та обговорювати питання щодо майбутнього, домовлятися про спільні дії. Вдалими будуть покупки навіть якщо ви зробите їх під впливом моменту. У другій половині дня варто бути уважнішими до свого здоров'я, можуть загостритися хронічні захворювання.

Читайте також: Наступає час для фінансового зростання та процвітання: названо знаки зодіака, які зірвуть джек-пот у серпні

Водолій

День вас напевно порадує: він буде вдалим, сповненим приємних подій та сюрпризів. Приводи для занепокоєння теж знайдуться, але ви не дозволите безпричинній тривозі сплутати ваші плани. Можливі невеликі грошові надходження, буде шанс зробити вдалі покупки. Добре приймати гостей, влаштовувати домашні свята.

Сьогодні у Водоліїв можливі незаплановані поїздки, відвідування нових місць вас дуже порадує. Буде шанс відновити якісь давні стосунки, помиритися з людиною, з якою ви довго були у сварці.

Риби

У Риб сьогодні можливі труднощі в першій половині дня, не виключені сварки з близькими, розбіжності з друзями. Доведеться скасувати якісь плани, відкласти справи, якими не терпілося зайнятися. Старшим родичам може знадобитися ваша допомога; не відмовляйте в ній.

Сприятливий день із погляду фінансів; можливі грошові надходження, вигідні угоди і вдалі покупки. Буде шанс вдало вирішити юридичні питання, оформити документи, необхідні для здійснення ваших планів. Кінець дня принесе звістки, яких ви давно чекали.

Раніше астрологи попереджали, що для трьох знаків зодіаку восени розпочнеться «чорна полоса».

Фото з Вікіпедії

144

Читайте нас у Facebook та Instagram