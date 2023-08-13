Смертельний наркоз: після операцій у лікарні Дніпра загинула дитина, ще десятьох постраждалих рятують лікарі

У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками — в міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва помер маленький пацієнт, десять пацієнтів постраждали.

Як повідомляють в МОЗ, у людей виникла тяжка побічна реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Наразі партія препаратів, застосування яких могло викликати таку реакцію, знаходиться на карантині та вилучена з обігу у медзакладі.

«Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі. В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці. Постраждалих пацієнтів переведено до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога», — зазначили в Міністерстві охорони здоров`я та додали, що постраждали 11 пацієнтів: 5 дорослих та 6 дітей.

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Одну дитину врятувати не вдалося — 11-річний хлопчик помер напередодні. П`ятьох постраждалих дітей перевели до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, вони знаходяться у стані середньої тяжкості. Дорослі пацієнти переведені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий.

У Дніпровській обласній прокуратурі зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).

«За даними слідства, в одній із лікарень м. Дніпро проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття. На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик. Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено, в лікарняній мережі області зупинено його використання», — йдеться у повідомленні.

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Фото прокуратури

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