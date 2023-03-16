Вінницьких медиків покарали за халатність 18-річної давності

Унікальне судове рішення ухвалили в Хмільницькому міськрайонному суді Вінницької області. Військово-медичний центр було оштрафовано на 900 тисяч гривень через 18 років! Про це «ФАКТИ» дізналися з рішення суду, опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Жінка звернулася по допомогу до медиків ще 2005 року. Тоді в гінекологічному відділенні медичного центру їй було зроблено операцію. За словами потерпілої в суді, вона майже одразу після операції відчула, що в неї різко погіршилося здоров'я. «У мене почалися різні проблеми. Якась слабкість… Я швидко почала втомлюватися. Зверталася до медиків, які зробили мені операцію, але вони тільки руками розводили».

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Медичний шпатель у животі в жінки виявили випадково 14 років потому! Жінка потрапила на стаціонарне лікування з приводу хронічних захворювань до Хмельницької центральної районної лікарні. Після обстеження пацієнтки за допомогою комп'ютерної томографії, в неї в черевній порожнині було виявлено медичний шпатель, завдовжки майже в тридцять сантиметрів і вагою майже в 300 грамів. Як з'ясувалося, саме цей інструмент, забутий всередині жінки після операції, і став причиною погіршення її здоров'я.

На те, щоб восторжествувала справедливість у цій справі, довелося витратити багато років. Працівники медичного центру, яких звинувачували в недбалості, спочатку заперечували свою провину. Мовляв під час операції, яку вони проводили пацієнтці, шпатель не потрібен. Однак, як показала експертиза, інших операцій, крім тієї, що була зроблена в медцентрі, у жінки не було.

Представник потерпілої зажадав від медичного центру виплату компенсації за моральну шкоду в розмірі 900 тисяч гривень. Медики спочатку просили скоротити суму до ста тисяч. Але суд усе-таки задовольнив вимоги представника потерпілої.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що тільки завдяки наполегливості батька вдалося домогтися реального вироку медикам, з вини яких помер 12-річний хлопчик.

На фото в заголовку потерпіла в суді

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