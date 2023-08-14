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Україна

ЗСУ відправили до пекла 530 загарбників та збили вертоліт і 8 «Калібрів» ворога: в Генштабі повідомили про втрати росії за добу

9:17 14 серпня 2023
Наступальні дії ЗСУ

Розпочалася п’ятсот тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За цей час російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вогнем у відповідь авіація сил оборони завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 — по зенітно-ракетним комплексам.

Завдяки ударам українських бійців втрати ворога протягом доби значно збільшилися і склали:

  • особового складу — близько 530 осіб;
  • танків — 8 одиниць;
  • бойових броньованих машин — 19 одиниць;
  • артилерійських систем — 27 одиниць;
  • РСЗВ — 1 одиниця;
  • засоби ППО — 2 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 одиниць;
  • спеціальна техніка — 6 одиниць.

Нагадаємо також, що вночі ворог здійснив комбіновану атаку цивільної інфраструктури Одеси і Запоріжжя, повітряна тривога оголошувалася і в Києві.

Фото Генерального штабу ЗСУ

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