Окупанти накрили вогнем села Херсонщини: загинули двоє дітей (фото)

Рашисти у черговий раз обстріляли Херсонщину — ранком у неділю, 13 серпня, загинули шестеро людей, у тому числі й немовля.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в населенному пункті Широка Балка внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець та родина — чоловік, дружина та їхня донечка, яка народилася лише 23 дні тому. 12-річний син подружжя госпіталізований у тяжкому стані, його стан критичний.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Фото прокуратури

Фото прокуратури

«У Станіславові зафіксовано 12 прильотів. Загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Отримує медичну допомогу. Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють», — зазначив міністр.

В Офісі генпрокурора додали, що масований обстріл стався близько 10:00. Хлопчика, який отримав важкі поранення у Широкій Балці, дістали з під завалів.

Пізніше стало відомо, що хлопчик помер у лікарні.

«Від атаки сталося загоряння щонайменше чотирьох приватних будинків. Зранку окупанти обстріляли також населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох травмованих. Дані уточнюються. Обстріли тривають», — йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, в Україні загибули 500 дітей, понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Втім, ці цифри не остаточні — триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Нагадаємо, що під час нещодавньої ракетної атаки ворог випустив по Україні ракети «Кинджал», намагаючись вдарити по аеродрому на Івано-Франківщині. Під час атаки одна з ракет поцілила у приватне домогосподарство — загинув 8-річний хлопчик.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

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