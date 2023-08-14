Накопичують ракети для удару іншого формату: експерт про обстріл Одеси

У ніч проти 14 серпня по Одесі було завдано чергового ракетного удару і нальоту дронами Shahed-136. Були збиті всі цілі, КРМБ «Калібр» і Shahed-136. Варто зазначити, що останній серйозний удар по Одесі був три тижні тому, в ніч на 23 липня. Крім того, в нинішньому ударі була обмежена номенклатура засобів, адже раніше, коли розгорнувся зерновий терор, російські окупаційні війська застосовували одночасно цілу лінійку ракет. Крім КРМБ «Калібр» і Shahed-136, були П-800 «Онікс», Х-22, Іскандер-М/К, зазначає український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Чому цього разу загарбники не використовували інші види ракет — в нього є свою пояснення.

«Те, що росія не зупиниться з терором Одеси незаперечно. Ті, хто сподівався, що після ударів по портовій інфраструктурі нальоти закінчилися, можуть бути щасливі — вони стали лауреатами премії Дарвіна. Але цієї ночі російські окупанти й справді пішли на обстріл міста тим, що ми можемо ефективно збивати».

Як додає експерт, в нього великі побоювання, що ці ракети можуть накопичуватися для удару іншого формату і потужності. Тому, зерновий терор путін не припинить, але продовжувати буде в міру готовності боєкомплектів, а формування його йде насилу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що віцечемпіонку Олімпійських ігор вразив нічний обстріл Одеси: «П'ять хвилин від будинку батьків».

68

Читайте нас у Facebook та Instagram