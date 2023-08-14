Що таке хімічна дієта Усами Хамдія та меню на місяць

Жінок, які прагнуть реальних результатів у зниженні ваги та покращенні здоров'я, може зацікавити дієта, яку створив Усама Хамдій. Ця строга, але ефективна методика була початково розроблена для пацієнтів із цукровим діабетом та ожирінням, але вона знайшла своїх послідовників серед тих, хто прагне покращити свою фігуру та загальний стан здоров'я.

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Особливості хімічної дієти Усами Хамдія

Усама Хамдій, доктор медичних наук та ендокринолог, очолює клінічні дослідження боротьби з ожирінням в американському діабетичному центрі. Його методика харчування, відома як хімічна дієта, отримала визнання та підтвердження результатами. Важливим елементом цієї дієти є поєднання певних продуктів та вживання їх у певних пропорціях та послідовності.

Основна ідея дієти полягає в тому, що поєднання певних продуктів та їхнє правильне вживання сприяють запуску хімічних процесів в організмі, які стимулюють втрату ваги.

Дієта Усами Хамдія характеризується високим вмістом тваринного білка та низьким рівнем вуглеводів, що змушує організм використовувати жирові запаси як джерело енергії. Раціон дієти включає багато білкових продуктів, таких як м'ясо, риба та яйця, що допомагає підтримувати та зміцнювати м'язову масу.

Професор Усама Хамдій

Дозволені дієтою продукти

Овочі: помідори, огірки, баклажани, зелений горошок, капуста різних видів, цибуля, морква, кабачки, часник.

Фрукти: апельсини, кавун, грейпфрут, груші, дині, лимони, мандарини, сливи, яблука.

М'ясо: нежирна свинина, яловичина, кролик, курка.

Риба: будь-яка нежирна.

Сир нежирний.

Яйця варені, смажені, пашот.

Напої: вода, цикорій, зелений чай, кава без цукру, грейпфрутовий сік.

Правила та рекомендації

Приймаючи їжу за дієтою Усами Хамдія, важливо дотримуватися певних правил.

Строго дотримуватись програми та не вносити змін.

Щодня в один і той же час вимірювати вагу та стежити за корекцією.

Вживати їжу до насичення, але не переїдати.

Підтримувати інтервал між їдою не менше 2 годин.

Готувати овочі без олії, сіль додавати, якщо немає проблем із тиском.

Пити 1−2 дієтичні напої на день, переважно без цукру.

Випивати 2 літри води щодня.

Програма розрахована на 4 тижні. Її рекомендується повторювати не частіше ніж 1 раз на рік.

Меню на місяць

Сніданки в перші два тижні дієти Усами Хамді однакові: 1−2 варені яйця і половинка апельсина або грейпфрута.

1 тиждень

День 1

Обід: один вид фруктів без обмежень.

Вечеря: шматок нежирного м'яса.

День 2

Обід: куряче філе (гриль, відварене) із помідорами + 1 грейпфрут або апельсин.

Вечеря: 2 варені яйця з парою скибочок житнього хліба + зелений салат + 1 грейпфрут або апельсин.

День 3

Обід: бринза або сир з помідорами та скибочкою хліба.

Вечеря: шматок нежирного м'яса.

День 4

Обід: будь-який вид фруктів зі списку дозволених без обмежень.

Вечеря: куряче філе з листям салату.

День 5

Обід: тушковані овочі та 2 яйця.

Вечеря: Шматок білої риби, зелений салат, апельсин або грейпфрут.

День 6

Обід: один вид фруктів без обмежень.

Вечеря: шматок нежирного м'яса.

День 7

Обід: куряче філе з помідорами, овочі, 1 апельсин або грейпфрут.

Вечеря: тушковані овочі.

Тиждень 2

День 1

Обід: 2 варені яйця і зелений салат.

Вечеря: 2 варені яйця, апельсин або грейпфрут.

День 2

Обід: запечене м'ясо, листя салату.

Вечеря: 2 варені курячі яйця і апельсин.

День 3

Обід: 2 варені яйця, оброблені овочі, бринза або сир.

Вечеря: 1−2 варені яйця, помідори.

День 4

Обід: м'ясо, огірки.

Вечеря: 2 варені яйця, грейпфрут.

День 5

Обід: нежирна риба чи морепродукти (наприклад, креветки).

Вечеря: 2 варені яйця та тушковані овочі.

День 6

Обід: шматок нежирного м'яса, помідори, апельсин чи грейпфрут.

Вечеря: фруктовий мікс (уникайте фініки, банани, виноград, манго).

День 7

Обід: куряче філе без шкіри, варене або гриль, помідори, апельсин чи грейпфрут.

Вечеря: куряче філе без шкіри, варене або гриль, помідори, апельсин чи грейпфрут.

Тиждень 3

День 1

Фруктовий день. Їжте дозволені фрукти в будь-яких кількостях, стежте, щоб між їдою були проміжки близько 2 годин.

День 2

День овочів. Будь-які дозволені овочі, тушковані або приготовлені на пару, листовий салат.

День 3

Оброблені овочі+мікс фруктів+листовий салат.

День 4

Нежирна риба чи креветки весь день + салат.

День 5

Куряче філе + тушковані овочі.

День 6

Один вид фруктів протягом дня без обмежень за кількістю.

День 7

Будь-який інший фрукт у необмежених кількостях.

Тиждень 4

Четвертий тиждень відрізняється від решти. Тепер нам з вами пропонують певний набір продуктів та обмежують їх кількість. Що й у яких пропорціях є на сніданок, обід та вечерю — вирішуйте самі, головне, не перевищувати зазначеного обсягу.

День 1

250 г м'яса чи курки, 200 гр. риби або банку тунця без олії, 3 помідори, 4 огірки, скибочка чорного хліба, один апельсин або грейпфрут.

День 2

200 г запеченого м'яса, 3 томати, 4 огірки, шматочок цільнозернового хліба, апельсин, грейпфрут або яблуко.

День 3

100 г сиру, 200 гр. відварених овочів, банку тунця, 2 огірки, 1 апельсин або грейпфрут.

День 4

250 г курки, 4 огірки, 3 помідори, скибочка хліба, грейпфрут або апельсин.

День 5

250 г курки, 2 варені яйця, лист салату, 3 помідори, 4 огірки, апельсин або грейпфрут.

День 6

Відварена куряча грудка, 2 огірки, 2 помідори, 120 г сиру або бринзи, цільнозерновий тост, йогурт, грейпфрут.

День 7

Консервований тунець (у своєму соку) або 150 гр. будь-якої нежирної риби, 200 гр. відварених овочів, 1 апельсин або грейпфрут, 2 помідори.

Нагадаємо, що легко скинути 5 кг за тиждень можна за допомогою актуальної нині кавунової дієти.

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