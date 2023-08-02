Схуднути на 10 кг за місяць — реально: що таке палеодієта та як вона працює

Як відомо, дієта — це спосіб життя, сукупність правил вживання їжі. Дієта може характеризуватись такими факторами, як хімічний склад, фізичні властивості, кулінарна обробка їжі, а також час та інтервали прийому їжі.

Виходячи з досліджень дієтологів, лікарі створили інноваційну систему харчування, побудовану начебто на принципах раціону наших предків, які, як вважається, не страждали від проблем із зайвою вагою.

Розробники дієти стверджують, що за допомогою палеодієти можна всього лише 4 тижні позбутися 10 кілограмів, пишуть закордонні ЗМІ.



Палеодієта заснована на харчових звичках древніх мешканців Кам'яного віку. Її представили наприкінці 20 століття дослідники Бойд Ітон та Мелвін Корнер. За їхніми заявами, генетична еволюція людини сповільнилася на ранніх етапах розвитку.

Попри значні успіхи людства в інтелектуальній сфері, сучасні біологічні організми залишаються схожими з організмами стародавніх предків, які не мали ожиріння. Ці вчені сміливо стверджують, що їхнє харчування є ідеальною системою, яка поверне сучасну людину до стрункості, здоров'я та щастя.

В рамках цієї унікальної дієти акцент робиться на тому, щоб повернутися до коріння та вживати їжу, яку вживали наші предки. Дане харчування передбачає повернення до натуральних продуктів, багатих вітамінами, мінералами та іншими корисними речовинами, необхідними для здоров'я та хорошої фізичної форми.



Головним джерелом харчування у давнину було м'ясо. Білок тваринного походження забезпечував організм довготривалою енергією та активізував метаболізм, запобігаючи скупченню зайвого жиру.

Як альтернативу м'ясу древні люди вживали дичину чи рибу. Вони також харчувалися різноманітними продуктами, такими як коріння, трави, сирі горіхи, фрукти, овочі, ягоди, гриби та яйця.

Деякі продукти повністю були відсутні в їхньому раціоні. Наприклад, не було злаків, що означало виключення рису, хліба, макаронних виробів та каш з раціону.

Також вони не вживали цукор та сіль, бо не мали змоги добувати їх. Молочні продукти також були невідомі печерним людям, оскільки домашнє скотарство не було розвинене. Тому сирок, кефір і молоко не входили до їхнього раціону.

Щодо режиму харчування, давні люди їли рідко, але багато — приблизно 2−3 рази на день. Цей принцип став основою для палеодієти. Ніхто на той час калорії не підраховував.

Пити дозволяється лише воду, що є одним із найскладніших аспектів палеодієти. Чай, кава, какао та інші напої, за винятком зеленого чаю та трав'яних настоїв, виключаються з раціону в рамках цього харчування.

Меню палеодієти виглядає так:

Сніданок

Яєчня, трохи свіжих ягід чи фруктів у помірній кількості, шматок запеченої риби чи буженина, вода у необмеженій кількості.

Обід

М'ясо, виготовлене на пару або на грилі, сирі овочі (у будь-якій кількості), фрукти, вода.

Вечеря

Сирі або запечені овочі з грибами, фрукти, вода.

Вважається, що такі різноманітні та поживні продукти дозволять вашому організму отримувати всі необхідні для здоров'я та гарного самопочуття компоненти. Водночас варто пам'ятати, що кожна людина є унікальною, і перед зміною режиму харчування варто проконсультуватися з дієтологом або лікарем.

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