Низка аналітиків розглядають розпад рф як можливий наслідок катастрофічної війни, розв'язаної росіянами проти України. Хоча світу було б краще, якби росія просто значно ослабла, адже її крах може пройти не гладко. Про це пише The Hill.

«Будучи слабкою державою, що перебуває під інтенсивними міжнародними санкціями і позбавлена своєї ресурсної бази в Сибіру, росія матиме значно менші можливості для нападу на сусідів, — вважає Януш Бугайськи з Джеймстаунського фонду. — Як наслідок, східний фронт НАТО стане більш безпечним, а Україна, Грузія і Молдова повернуть свої окуповані території і подадуть заявки на інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО, не побоюючись реакції росії. Більше того, країни Центральної Азії також почуватимуться більш вільними».

Оглядач Washington Post Девід Ігнатіус впевнений — «фрагментована, деморалізована росія — це ігровий майданчик диявола. … Внутрішній безлад в росії створює серйозну дилему для путіна, але він дуже небезпечний і для Заходу».

Тетяна Станова з Фонду Карнегі за міжнародний мир зазвичай займає більш помірковану позицію, але в цьому питанні схиляється до думки пана Ігнатіуса. Вона вважає, що, з одного боку, «Кремль буде боротися одночасно з … поглибленням кризи путінського лідерства, зростаючим браком політичної підзвітності, все більш неефективною реакцією влади на нові виклики, посиленням фрагментації серед еліт і суспільством, яке стає все більш антиістеблішментним». З іншого боку, хоча «світу доведеться боротися з більш небезпечною і непередбачуваною росією», цілком ймовірно, що «цей поворот всередину може призвести до більш прагматичного підходу до війни проти України».

Видання зазначає, що пан Бугайськи має рацію, стверджуючи, що крихта росії, зведена до території, обмеженої Санкт-Петербургом, Москвою і Нижнім Новгородом, одразу ж перестане бути великим геополітичним гравцем, а отже, загрозою для будь-кого з її сусідів. Особливо якщо останні об'єднаються із Заходом. І навіть якщо росія збереже всю свою ядерну зброю, вона не зможе її застосувати, за винятком вкрай малоймовірного випадку скоординованого нападу з боку своїх сусідів.

Але Ігнатіус і Станова також мають рацію, турбуючись про шлях до остаточного розпаду росії, продовжує The Hill. путін потрапив у пастку і, можливо, схильний піти на відчайдушні заходи.

Все, що можуть зробити Захід і Україна, а також інші сусіди росії, — це виграти війну, відгородитися від російського хаосу і уявити, що потрібно зробити, щоб переконатися, що бачення Бугайськи виявиться довговічним.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору письменника Яна Валетова: «Добити росію немає можливості ані у нас, ані у союзників, треба готуватися до десятиріч протистояння».

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