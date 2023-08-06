Пройшли тільки половину: військовий експерт назвав три сценарії закінчення війни

Наразі важко сказати, коли закінчиться війна, або дати певні часові рамки.

Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Що стосується сценаріїв, сценарії я бачу такі. Перший — це те, що українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським військам в Україні. Звільнення окупованих територій і вихід на кордони 1991 року спровокує негативні процеси в росії, фактично революційну ситуацію, що призведе до тотальної зміни влади і, можливо, навіть до розпаду росії в майбутньому», — каже Мусієнко.

Це буде означати, що Україна отримала максимум від перемоги і може розраховувати на відшкодування збитків, репарації, притягнення воєнних злочинців до відповідальності тощо. Це найоптимістичніший сценарій, зазначає Мусієнко.

«Є сценарій, що війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати. Наноситимемо удари по ворогу, і росія час від часу буде наносити удари. Поки одна зі сторін не виснажиться. І тоді може бути укладене якесь перемир’я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно як з 2014 року», — каже Мусієнко.

І третій сценарій — найпесимістичніший для України. Якщо ми не зможемо повернути контроль над усіма територіями в межах міжнародно визнаних кордонів, буде знайдено компромісне рішення, укладено домовленість з росією, припускає Мусієнко.

«Фактично ми можемо певні території просто втратити. Ціною цієї домовленості буде вступ України до ЄС і до НАТО», — каже він.

Мусієнко погоджується, що Україна пройшла приблизно половину повномасштабної війни. За його словами, як швидко закінчиться війна, залежатиме від кількох факторів.

«Ми десь пройшли половину і зараз у другій половині близькі до завершення. А питання в тому, як він завершиться, буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Від того, наскільки швидко ми отримуватимемо необхідну зброю від наших партнерів і наскільки ворог буде здатний чинити опір як зараз. Від цього буде залежати як швидко закінчиться війна і як швидко ми пройдемо відповідно цей етап», — додає Мусієнко.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» екс-очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить, як можна укласти мирну угоду з чинним російським режимом, адже у росії немає ані бажання, ані розуміння, ані взагалі уявлення нас (України. — Авт.) як самостійної нації й країни, яка має стати частиною Заходу.

Фото Генштабу ЗСУ

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