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Світ

Під москвою горить завод, що виготовляє оптику для російської армії (відео)

11:23 9 серпня 2023
Вибух на оптико-механічному заводі під Москвою

Вранці у середу, 9 серпня, московська влада повідомляла, що російська ППО збила два безпілотники, які заходили на москву одночасно з двох сторін, а вже за кілька годин «бавовна» розцвіла у підмосков'ї.

Російські паблики пишуть, що вибуху пргримів у Сергієвому Посаді, в районі Загорського оптико-механічного заводу. Повідомляється, що відомо про вісьмох постраждалих, і що під завалами ще можуть перебувати люди.

 

У мережу виклали фото та відео з величезним стовпом диму, що піднімається над місцем вибуху.

 

За даними НАЗК, завод має чинні контракти і договори з вс рф на постачання приладів радіаційного неруйнівного контролю різних типів військово-промислового комплексу росії, що свідчить про те, що компанія підтримує і всіляко сприяє проведенню політики рф, яка підриває територіальну цілісність, суверенитет та незалежність України.

До речі, цей завод, який виробляє, зокрема, біноклі та оптичні приціли, горів 8 червня 2022 року — площу пожежі оцінювали у 500 квадратних метрів. Пожежі надавали найвищий рівень.

Нагадаємо, що цього літа в Чапаєвську Самарської області росії прогримів потужний вибух на заводі з виробництва хімічної продукції та вибухових речовин. Тоді влада повідомила про загибель шести осіб.

Фото — скріншот

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