На Дніпропетровщині п'яний солдат розстріляв товаришів по службі через зроблене зауваження, — ЗМІ

В Україні, де минулого року капітан пострілом з автомата випадково вбив солдата, на Дніпропетровщині п’яний старший солдат застрелив двох товаришів. Чоловіка мобілізували наприкінці березня 2023 року на посаду водія-електрика. Інцидент трапився вже у серпні у селі Росішки Синельниківського району області, де відпочивали вояки, пише 368.media.

Солдат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обурився на зауваження співслужбовців з приводу не дотримання правил внутрішнього розпорядку дня та дисципліни в підрозділі. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з останніми у нього виник злочинний умисел, направлений на умисне вбивство товаришів.

Чоловік взяв до рук АКСУ-74 та зробив чергу в одного з солдат, а потім вистрелив у іншого. Перший помер від п’яти кульових поранень. Другий отримав 14 поранень та загинув.

Свідок заявив, що події сталися, коли чоловіки готували вечерю. Чоловік отримав підозру в умисному вбивстві двох осіб. Він знаходиться під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Харкові п'яний військовий з громадянством росії відкрив вогонь по поліцейських.

Ілюстративне фото

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