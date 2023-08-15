Мера Луцька різко розкритикували за пробіжку у парку після обстрілу міста: він відповів

Мера Луцька Ігоря Поліщука деякі ЗМІ розкритикували за пробіжку в парку після обстрілу міста, що стався в ніч проти 15 серпня. Він відповів на критику в Instagram.

«Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти. Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хвилин (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками, в мої подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС. На момент мого перебування в парку ще не було жодної інформації про загиблих!» — написав він.

Фоловери мера розділилися у своєму ставленні до нього. Одні підписники його критикують, інші — виправдовують.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна розкритикували за «комедійні відоси».

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