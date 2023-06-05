Замість того, щоб піаритися на горі людей та тролити політиків, зокрема мера Києва Віталія Кличка, міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну варто було б зайнятися своєю роботою з налагодження виробництва поставок боєприпасів та техніки на потреби фронту, переконаний боєць 3-ї окремої штурмової бригади та громадський діяч Артем Савичев. Про це військовий написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Піар на трагедії. У медіапросторі активно йде змагання з перевірки укриттів. Перевіряє громадськість, голови районів, КМВА, і навіть мер Кличко. Всі пишуть пости, знімають відео і водночас доносять інформацію про мапу укриттів. Більшість збирає детальну інформацію про пункти, що перебувають у занедбаному стані. Частково це можна зрозуміти. Але, на жаль, людей такими діями не повернеш і укриття за два дні не стануть ідеальними. Не втримався і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Він бігає всюди разом із В. Кличко та знімає відоси, як він кепкує з мера. Коли натомість міг би виконувати свої безпосередні обов’язки. Хіба дурний хайп це те, що нам зараз необхідно?», — задав риторичне питання військовий.

Він підкреслив, що це коїться в той час, коли його побратими з бригади та знайомі з інших військових частин під час телефонних розмов на запитання, чого вони потребують, завжди відповідають: «БК! Нам потрібно більше БК та техніки».

«Тому на фоні всього цього хайпу, хотілося б бачити від міністра не інфографіку перевірки укриттів, а дані про виготовлення патронів, снарядів, ракет та броні за останній час. Хочеться бачити не кепкування з мера, а скільки заводів СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ відновили свою роботу та почали працювати на повну потужність. Я переконаний, що кожному військовому цікаво, скільки залучено приватних структур до виконання поставлених завдань та що зроблено для підготовки до контрнаступу. Піаритися на горі та тролити політиків завжди всі встигнуть. СОТНІ ТИСЯЧ військових щодня ризикують своїм життям і щохвилини маємо нові втрати на фронті. Тому всі мусять працювати на своїх місцях і виконувати власні обов’язки, щоб трагедій було менше, а здорового глузду більше. Бо надто змістилися акценти не в правильний бік», — констатував Артем Савичев.

Раніше ФАКТИ повідомили, що після відкриття кримінального провадження щодо загибелі людей біля зачиненого бомбосховища в столичній поліклініці під час ракетного удару, в Києві було затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.

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