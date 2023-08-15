Допомога призначається на 6 місяців на сім’ю, яка вперше звернулася: нові правила виплат ВПО

Зміни до порядку виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, внесені постановою Кабміну від 11.07.2023 року, продовжують викликати багато запитань серед її отримувачів. «Юридичний порадник для ВПО» дав відповіді на найпоширеніші з них

Як повідомляють юристи, з 1 серпня 2023 р. допомога призначається на 6 місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачуватиметься щомісяця одному з членів сім’ї (уповноваженій особі) у розмірі:

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 грн — для інших осіб.

Відповідно до п. 13 Порядку, на другий 6-ти місячний період, тобто сукупно на 12 місяців, допомога буде призначатися автоматично сімʼї, яка вперше звернулася за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 р., за наявності однієї із нижче зазначених умов.

«Середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача допомоги протягом кварталу, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період.

Тобто, якщо особа звернулася за допомогою, наприклад 5 серпня, братиметься до уваги дохід за другий квартал 2023 р. При цьому, середньомісячний сукупний дохід на одного ВПО за другий квартал 2023 р. не може перевищувати 8 372 грн.

У складі отримувачів допомоги є особи:

працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

особи з інвалідністю;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

громадяни, які доглядають за особами, які досягли 80-річного віку;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках".

У складі сім’ї є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших 6-ти місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності:

працевлаштувалася,

зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна,

зареєструвалася як ФОП,

отримала мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу,

отримала ваучер на навчання.

«Положення застосовуються за умови, якщо середньомісячний дохід такої особи за минулий квартал не перевищував 3-ох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про надання допомоги на другий шестимісячний період.

Уповноважена особа від сімʼї/отримувач допомоги, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3-ох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому призначається допомога.

Неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника".

Якщо ж після закінчення виплати допомоги у сім'ї виникли складні життєві обставини, зумовлені відсутністю місця проживання та неможливістю повернення до покинутого місця проживання, уповноважена особа від сімʼї/отримувач допомоги може звернутися до виконавчого органу місцевої ради або надавача соціальних послуг для отримання соціальних послуг.

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