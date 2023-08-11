Українці, які виїхали за кордон та за визначенням не є більше внутрішньо переміщеними особами, втратять державну допомогу ВПО.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповіла віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, право на допомогу втрачають люди, які перебувають за кордоном довше, аніж 30 календарних днів без обгрунтованих причин.

«Йдеться про тих, хто живе там 2−3-4 місяці, подався на виплати там, в їхні соціальні служби, і отримав тимчасовий захист. Вони, звичайно, не є внутрішньо переміщеними особами», — пояснила віцепремʼєрка та додала, що право на допомогу ВПО втрачають ті, хто повертається на своє місце проживання.

Ці зміни мали запрацювати з 1 серпня 2023 року. А з 1 вересня виплати припинять тим, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

«Якщо людина отримує 100 тисяч гривень зарплати, а у нас є такі зарплати, якщо людина отримує навіть 50 тисяч гривень зарплати, їй не потрібні 2 тисячі гривень від держави. Будьмо щирі. Якщо людина мала кошти купити нове авто, ми говоримо тільки про нове авто не старше 5 років, за той період, коли отримує виплати, не за весь період, не з 2022 року. А тільки з того часу, коли постанова вступила в дію, з 15 липня. От коли буде встановлено, що людина купила у цей період з 15 липня авто і претендує на виплати, або будинок за 50 тисяч доларів і претендувати на 2 тисячі — це не чесно», — заявила вона.

За словами Верещук, верифікація отримувачів виплат виявила, що 10 тисяч осіб, які вважаються померлими, вявляється, отримують виплати. Ще 105 тисяч — українці, які оформили статус ВПО, виїхали за кордон і живуть там понад рік.

Нагадаємо, що нещодавно уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Зокрема, запроваджені два виплатні періоди замість трьох — кошти для внутрішніх переселенців перераховуватимут після 15 і 28 числа щомісяця.

Фото Pixabay

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