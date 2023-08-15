Ракетний удар по Україні: у Луцьку метою загарбників був шведський завод, у Дніпрі — спорткомплекс для олімпійців (фото, відео)

Під час масованого ракетного удару, який рашисти завдали у ніч проти вівторка, 15 серпня, загалом постраждали 8 регіонів України.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі відомо про трьох загиблих та 27 травмованих. Найбільше потерпілих у Львові — там поранені 15 осіб. Втім, місцева влада пізніше поточнила, що йдеться про 19 постраждалих.

«Пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний, дев`ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад», — зазначив він.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

В Луцьку під ворожим ударом опинилося виробниче підприємство. Рятувальники дістали з-під завалів одного постраждалого та тіла трьох загиблих. Підприємство — шведський завод SKF, на якому виробляються підшипники. Загиблі працювали на цьому заводі.

А у Дніпрі пошкоджень зазнала Національна база олімпійської та параолімпійської підготовки, де тренувалися українські плавці, проходили змагання та займалися діти. За словами очільника обласної ОВА Сергія Лисака, в будівлі вилетіли вікна, пошкоджений фасад та внутрішня стіна. Також руйнувань зазнало місцеве підприємство.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

А очільник Львівської ОВА Максим Козицький показав фото з наслідками ворожих ракетних ударів по обласному центру. У Львові, за його словами, серед постраждалих - шестеро осіб старшого віку від 62 до 75 років, а також десятирічна дитина.

У ДСНС показали, як рятувальники приборкували пожежу на даху багатоповерхового будинку.

Зафіксовані «прильоти» й по Черкащині, де у населенному пункті Сміла були обстріляні приватне підприємство та медзаклад.

Фото МВС

«Пошкоджено водогін протяжністю у кілометр. Також ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились п'ять районів, а це близько 12 тисяч смілян. Наразі в Смілі організовують графіки подачі й підвозу технічної води», — повідомили в МВС.

Фото МВС

На щастя, люди під час обстрілів не постраждали. Зараз на місцях подій працюють правоохоронці та комунальники.

А у Краматорському и Бахмутському районах під час обстрілів 15 серпня загинули двоє цивільних і п`ятеро поранені — прокуратура почала досудові розслідування.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

«Близько 08:30 окупанти атакували с. Північне м. Торецька із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого зазнали поранень двоє місцевих мешканців — 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка. Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у м. Сіверську та смт Ямполі. Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок. Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду», — повідомляють в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що днями ворог завдав комбінованого удару по Одесі, а також обстріляв Запоріжжя з ЗРК С-300.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

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