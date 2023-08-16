Більше 600 окупантів, 24 артсистеми і 17 крилатих ракет: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот тридцять дев’ята доба спротиву широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил УКраїни.

Під час ведення наступальних дій підрозділи Сили оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки, чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки.

Завдяки майстерним ударам бійців ЗСУ ворог втратив:

особового складу — 650 осіб;

танків — 11 одиниць;

бойових броньованих машин — 10 одиниць;

артилерійських систем — 24 одиниці;

засобів ППО — 3 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 одиниць;

крилатих ракет — 17 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 одиниць;

спеціальної техніки — 4 одиниці.

Нагадаємо, вранці 16 серпня ворог знову атакував з повітря Одещину — ППО працювала в районі Ізмаїлу.

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