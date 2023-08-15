Успіхи ЗСУ спровокували паніку серед російських воєнкорів: ISW про ситуацію на Бердянському напрямку

На тлі успіхів ЗСУ в Урожайному (на кордоні Донецької та Запорізької областей) у російському інформаційному просторі піднялась хвиля паніки і докорів щодо низького морального духу російських військ та проблем з командуванням у цьому районі. Російські воєнкори скаржаться на те, що російська 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада не змогла підтримати свою піхоту в Урожайному і передчасно покинула населений пункт.

Виявилося, що особовий склад підрозділу, який знаходився в тилу, був поголовно п’яний, повідомляє у своєму черговому зведенні Інститут вивчення війни (ISW). За наявною у аналітиків інформацією, російська 36-та загальновійськова армія не бажає утримувати Урожайне. Ситуація спровокувала напруженість між причетними до неї російськими формуваннями.

Один з російських військових блогерів назвав причиною провалу на цій ділянці фронту зняття генерал-майора івана попова з посади командувача одного з формувань на початку липня 2023 року. Пропагандисти рф скаржилися на особовий склад цих частин, а не на командувачів частин або театру бойових дій. Воєнкори окупантів скиглять, що зняття попова та інші, за чутками, чистки командування могли призвести до того, що російські військові командири середньої ланки стали «цапами-відбувайлами».

Один з ватажків бойовиків так званої «днр» олександр ходаковський, який знаходиться під Урожайним, процитував командувача Повітряно-десантних військ росії генерал-полковника михайла теплінського про те, що росія не може перемогти в обороні, і вона витратила свої ресурси занадто рано на початку війни, і тепер повинна зробити паузу, щоб підготуватися до нової операції. На думку аналітиків ISW, це свідчить про визнання того, що російська оборона в цьому районі має свої обмеження. За повідомленнями, теплінський відповідає за планування російської оборони району Великої Новосілки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що наступ триває, але ворог теж пробує атакувати, так в Міноборони прокоментували поточну ситуацію на фронті.

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