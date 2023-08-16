Ворог атакував Україну «шахедами»: в районі Ізмаїлу працювала ППО

В ніч на середу, 16 серпня, в Одеській області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники типу «шахед».

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.



«Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!» — закликав чиновник.

Також Кіпер закликав жителів дотримуватись правил інформтиші, не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

Про захід «шахедів» у гирло Дунаю повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

«Шахеди» заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні", — поінформували військові.

В місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в Одеській області, що може бути результатом роботи ППО. Як і попереджали військові, наразі атаки рашисти здійснюють у дві хвилі.

Нагадаємо, що напередодні, 15 серпня, росія завдала ракетного удару по Україні: у Луцьку метою загарбників був шведський завод, у Дніпрі — спорткомплекс для олімпійців.

120

Читайте нас у Facebook та Instagram