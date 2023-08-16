Це генетична схильність: лікарка про причини виникнення розацеа

Розацеа — це хронічне неінфекційне запальне захворювання шкірних покривів, що характеризується наявністю еритеми та судинних зірочок, пустул і папул переважно на шкірі обличчя, пояснює дерматологиня Наталія Попова. Хоча точні причини розацеа не встановлені, відомо, що деякі фактори можуть сприяти її розвитку.

«Це генетична схильність, імунологічні порушення, зміни гормонального фону, судинна патологія. Фактори, які провокують загострення розацеа:

емоції (стрес, хвилювання тощо);

клімат (холод, вплив сонця, підвищена вологість повітря);

прийом деяких ліків;

косметичні засоби, які в своєму складі містять спирт, віддушки, циннамальдегід, скраби;

їжа (гостра, гаряча, прянощі, алкоголь, деякі овочі, фрукти тощо);

куріння;

перебування в умовах високої температури (баня, сауна, гарячий душ чи ванна).

Особливо важливо звернути увагу на домашній догляд за шкірою для людей, які страждають на розацеа. Правильний догляд за шкірою може допомогти зменшити симптоми та запобігти їх погіршенню.

Використовуйте нежирні косметичні засоби, які не містять агресивних речовин. Краще використовувати гіпоалергенні засоби, які не викликають подразнення та не забивають пори.

Очищуйте шкіру за допомогою делікатний засобів: молочко, крем-гелі чи пінки.

Захист шкіри від сонця — це дуже важливий аспект догляду за шкірою для людей з розацеа. Використання крему з високим фактором захисту від сонця може допомогти запобігти посиленню симптомів розацеа через вплив УФ-променів".

Лікарка радить регулярно відвідувати свого дерматолога, це дуже важливо, оскільки він може надати професійну консультацію та порадити ефективні засоби догляду за шкірою з розацеа.

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення лікарки, чому періодично червоніє та спалахує шкіра обличчя.

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