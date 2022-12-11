Неврологічні проблеми: лікарка пояснила, чому періодично червоніє та спалахує шкіра обличчя

Почервоніння шкіри відбувається через посилення кровотоку та розширення судин. Воно може бути раптовим, швидко зникати або навпаки довго тривати і супроводжується відчуттям «пашіння», чутливістю або печіннями, проявляється на лиці, шиї, декольте. Причин такого почервоніння шкіри обличчя безліч, зокрема обвітрення, адже це лише симптом, розповідає дерматологиня Катерина Бакіко:

«Різке спалахування шкіри може бути нормальною реакцією на стрес, тривогу, сором та злість. Тому не спішіть собі приписувати важкі та рідкісні хвороби. Внаслідок зменшення кількості гормонів у крові, шкіра може періодично червоніти. З’являється майже у половини жінок у менопаузі і може тривати роками.

Хронічна хвороба шкіри обличчя розацеа, для якої реактивність та чутливість є дуже характерна. Також може проявлятись постійно розширеними судинами, прищиками, запаленням шкіри, гнійничками. Причина появи невідома, проте генетика грає велику роль, проходить хронічно.

Ендокринні хвороби. Надмірна робота щитоподібної залози — гіпертиреоїдизм. Також буде проявлятись пришвидшеним серцебиттям та артеріальним тиском, тремтінням рук, нервозністю, діареєю, втратою ваги.

Синдром Кушинга — це хвороба, яка супроводжується надмірним виділенням гормону стресу — кортизолом. Крім почервоніння шкіри, може ще бути надмірна вага, акне, м'язева слабкість, головні болі та підвищений тиск крові. Одного почервоніння шкіри лиця мало, щоб таке запідозрити, мають бути й інші характерні симптоми.

Неврологічні проблеми: кластерні мігрені дуже часто ведуть до почервоніння шкіри. Супроводжується сильним окресленим болем голови, переважно вночі. Інші причини — пухлини у мозку, хвороба Паркінсона та інші".

За словами лікарки, також причиною почервоніння обличчя може бути надлишок вітаміну. Зокрема мова йде за ніацин (вітамін В3).

«Деякі ліки можуть сприяти появі спалахування шкіри лиця — глюкокортикостероїди, Рифампін, сілденафіл цитрат (Віагра), вазодилятатори, деякі антибіотики, морфін, Циклоспорин та інші.

Спеції з родини Капсікум мають у складі речовини, які сприяють почеровоніння шкіри (різні види перців, чилі). Також деякі додатки у їжі можуть теж бути причиною — це нітрати (у копчених стравах, шинці та ін.). Фізична активність та саме жування — веде до посилення кровотоку, а відтак до почервоніння. Також винні у цій проблемі алкоголь (власне сульфіти у цих напоях), гаряча їжа та напої, перегрівання, гарячка, мороз та вітер, хвороби, деякі компоненти косметики та контактна алергія. Рідкісні хвороби — це карциноїдний синдром, феохромоцитома, мастоцитоз".

Катерина Бакіко не радить панікувати та здавати одразу аналізи «на всі гроші». Зазвичай лікар перш за все огляне вашу шкіру, щоб окреслити проблему, з якої має справу, а при потребі призначить обстеження.

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