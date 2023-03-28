«Користуйтеся феном у прохолодному режимі»: що робити, якщо у вас розацеа

Розацеа — хронічна хвороба шкіри, яка супроводжується неконтрольованими епізодами спалахування шкіри на обличчі, стійким почервонінням та дрібними прищами. Це захворювання — зі спадковою схильністю, проте є фактори, які можуть його провокувати й загострювати. Що необхідно знати кожному, хто зіткнувся з хворобою, розповіла в соцмережі дерматологиня Катерина Бакіко:

«Лише кілька хвилин впливу сонячного проміння на схильну до розацеа шкіру можуть призвести до неконтрольованого рум’янцю та почервоніння. Тому дерматологи рекомендують усім, хто має розацеа, застосовувати щодня ніжний сонцезахисний крем широкого спектра з SPF 30 або вище, без ароматизаторів, з серій для чутливої шкіри. Надворі одягати кепку чи капелюх з широкими полями, уникати перебування надворі у полудневу спеку, намагатись надворі перебувати у затінку. Якщо стрес спричиняє спалах розацеа, керувати захворюванням можна навчитися. Раджу знайти справу до вподоби, яка знімає стрес, і займатися нею часто. До поширених практик зняття стресу належать релігійні, медитація або приєднання до групи підтримки. Робіть щодня те, що подобається. У хвилини стресу робити глибокий вдих, затримувати його й повільно видихати; дихальні вправи продовжувати робити кілька хвилин».

Уникайте перегрівання, радить лікарка. Для цього приймайте теплі, а не гарячі ванни й душ, уникайте сауни. Одягайте речі, які легко зняти або розстебнути у разі перегрівання. При перегріванні намотайте холодну мокру тканину на шию, випийте холодний напій, підтримуйте прохолоду за допомогою вентилятора або кондиціонера, збризніть обличчя холодною водою або термальним спреєм.

«Під час приготування їжі забезпечте добру вентиляцію на кухні, а також уникайте потрапляння пари на обличчя, коли відкриваєте кришку каструлі. Сідайте подалі від камінів, обігрівачів та інших джерел тепла. Користуйтесь феном на прохолодному режимі, не споживайте гарячі напої та їжу. Дослідження свідчать про те, що тепло від гарячих напоїв іноді призводить до спалаху розацеа. Пийте прохолодну або теплу каву, чай тощо, перед вживанням дайте напою охолонути. Спостерігайте за реакцією від вживання алкогольних напоїв. Якщо мова йде про почервоніння від алкоголю, то причиною, швидше за все, може бути червоне вино. Зменшити реакцію на алкоголь можна за таких умов: пити замість червоного біле вино, додавати мінеральну воду або лимонад до білого вина, пива та інших алкогольних напоїв з метою зменшення кількості алкоголю, не вживати газовані напої, обмежити себе одним або двома напоями й після кожного вживання випивати склянку холодної води. Найкраще взагалі не вживати алкоголь».

Якщо гострі страви спричиняють почервоніння обличчя, можна спробувати менш гострі їхні версії.

«При загрозі загострення розацеа краще уникати будь-яких гострих продуктів, обмежити вживання кофеїну й тютюну, — радить лікарка. — Ретельно підбирайте засоби для догляду за шкірою та волоссям. Якщо при використанні засобів для догляду за шкірою чи волоссям шкіра обличчя пече, свербить, виникає сухість та лущення, це означає, що вони подразнюють шкіру та спричиняють спалах розацеа. Щоб уникнути спалахів розацеа, потрібно звернутися до дерматолога, який складе план догляду за шкірою та порадить певні косметичні продукти. Треба припинити використовувати тонізуючі засоби, зокрема, ті, що містять спирт, не шкрябати шкіру, уважно вивчити склад інгредієнтів кожного засобу для догляду за шкірою та волоссям і не використовувати ті, що містять поширені тригери розацеа: ментол, камфору або лаурилсульфат натрію».

Лікарка Катерина Бакіко також розповіла, чи можна митися при шкірних хворобах. Особливо, якщо шкіра лущиться, хвороба заразна чи супроводжується підвищенням температури.

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