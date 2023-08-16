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Суспільство та люди

ЗСУ отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння Favbet Foundation

13:17 16 серпня 2023
ЗСУ отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення фонду.

200-м за рахунком авто став позашляховик Nissan Navara. Його отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Донеччині.

«З перших днів повномасштабного вторгнення забезпечення автомобілями наших захисників стало ключовим напрямом мілітарної допомоги фонду. На сьогодні ми передали різним підрозділам Сил оборони 200 автомобілів. Це позашляховики, пікапи, мікроавтобуси, вантажівки і карети швидкої допомоги», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

До числа 200 автівок входять також 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот «Армії дронів».

Загалом же сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду становить понад 145 млн грн.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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