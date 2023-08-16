Російський «кріт» хотів стати українським десантником і зливати позиції ворогу

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь рф.



Як повідомили у спецслужбі, фігурант за вказівкою агресора мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. У подальшому ж він планував відбути в один з фронтових районів, щоб «зливати» окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.



Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.



Зловмисником виявився мешканець Херсона, який у період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили «старшим інструктором-кінологом відділу охорони» у складі окупаційної «Голопристанської виправної колонії».

З матеріалів справи

На цій «посаді» колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми. За наявними даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці. Тож після звільнення Херсона ворожий поплічник отримав завдання від окупантів «залягти на дно» і згодом переїхати до Київської області.

На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу («Колабораційна діяльність»). Його взято під варту. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні військова контррозвідка затримала контрактницю однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується на Херсонщині і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про БПЛА Сил безпеки та оборони, в першу чергу — про місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Фото СБУ

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